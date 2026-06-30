صدور دستور قضائی جهت انتشار تصویر متهم کلاهبرداری دندانپزشکی در قم

به گزارش خبرگزاری قم، سرهنگ غلامرضا براتی فرمانده انتظامی شهرستان قم با اشاره به یک پرونده حساس پزشکی، از صدور دستور قضائی برای انتشار تصویر بدون پوشش متهم جهت شناسایی شکات خبر داد و اظهار کرد: در پی بازداشت متهم در پرونده فعالیت غیرقانونی در حوزه دندانپزشکی، اعلام کرد دستور قضائی جهت انتشار تصویر بدون پوشش متهم در رسانهها به منظور شناسایی بیشتر صدمه دیدگان صادر شده است.
وی افزود: بر اساس یافتههای اولیه، متهم مذکور با انجام فعالیتهای غیر قانونی در امور دندانپزشکی و مداخله غیر مجاز در امور پزشکی، موجب ایراد صدمات جسمی به تعدادی از مراجعین شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: از تمامی کسانی که در جریان فعالیتهای این فرد شکایتی دارند، درخواست میشود با در دست داشتن کلیه مستندات، مدارک پزشکی و اسناد مربوطه، جهت تکمیل پرونده و پیگیری حقوقی خود به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان قم مراجعه کنند.
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