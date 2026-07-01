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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۰

راه‌های فرعی جنگل هیرکانی ابر مسدود شد؛ تردد آفرود سواران «ممنوع»

راه‌های فرعی جنگل هیرکانی ابر مسدود شد؛ تردد آفرود سواران «ممنوع»

شاهرود- مدیرکل محیط‌زیست استان سمنان از اجرای طرح انسداد راه‌های غیرمجاز جنگل ابر شاهرود خبر داد و گفت: تردد خودروهای آفرود در خارج از مسیرهای گردشگری، تخلف محسوب و با متخلفان برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در اداره حفاظت محیط زیست شاهرود اعلام کرد: راه‌های فرعی و غیرضروری جنگل ابر مسدود شد.

وی افزود: این تصمیم در راستای حفاظت و احیای جنگل کهن ابر گرفته شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: این تصمیم همچنین هماهنگی اداره‌های محیط‌زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و منابع طبیعی و با نظارت مستقیم نماینده محیط‌زیست شاهرود صورت می پذیرد.

یوسف پور گفت: عملیات مسدودسازی راه‌های فرعی و غیرضروری ایجادشده بر اثر تردد خودروهای آفرود و برخی گردشگران از امروز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف جلوگیری از تخریب جنگل و حفظ این میراث طبیعی ارزشمند ادامه خواهد داشت، افزود: تردد خودروها خارج از مسیرهای مجاز گردشگری ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

کد مطلب 6875937

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