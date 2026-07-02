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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۳

حق سرانه درمان مستمری‌بگیران مشخص شد

حق سرانه درمان مستمری‌بگیران مشخص شد

حق سرانه درمان بیمه‌شدگان صاحبان حرَف و مشاغل آزاد و مستمری‌بگیران، مبلغ ۴۰۰ هزار و ۸۶۰ تومان به ازای هر نفر در ماه تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، به استناد مفاد بندهای (۱) و (۲) قسمت (ج) مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵، حق سرانه درمان بیمه‌شدگان صاحبان حرَف و مشاغل آزاد و مستمری‌بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می‌شود، از ابتدای فروردین‌ ۱۴۰۵، مبلغ ۴.۰۰۸.۶۰۰ ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین شد.

سال گذشته، حق سرانه درمان صاحبان حرَف و مشاغل آزاد و مستمری‌بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می‌شود، مبلغ ۲۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود.

افرادی که نسبت به پرداخت حق‌بیمه ماه‌های سپری شده از سال با نرخ قبلی اقدام نموده‌اند، مابه‌التفاوت حق سرانه درمان آنها در فیش‌های آتی یا در قالب گردش حساب بدهی سالانه دریافت خواهد شد. شایان ذکر است که این مبالغ تاکنون به صورت علی‌الحساب محاسبه شده است.

کد مطلب 6875983
حبیب احسنی پور

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