به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اظهار کرد: در حوزه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اقدامات مؤثری در استان انجام شده و شرکت توزیع نیروی برق خوزستان نقش مهمی در کشف و جمعآوری این دستگاهها داشته است.
وی افزود: یکی از عوامل مهم ایجاد ناترازی در شبکه برق، فعالیت رمزارزهای غیرمجاز است که فشار قابل توجهی بر مصرف برق وارد میکند.
دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: دستگاههای غیرمجاز کشف شده اکنون در انبارهای سازمان جمعآوری و اموال تملیکی استان نگهداری میشوند و فرآیند قانونی برای امحای آنها در حال انجام است.
وی ادامه داد: برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز با هدف صیانت از شبکه برق و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی با جدیت دنبال میشود.
در این دیدار، علی خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان نیز با تبریک هفته قوه قضاییه از حمایتهای دادستان مرکز استان در رسیدگی به پروندههای مرتبط با کشف رمزارزهای غیرمجاز قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری میان دستگاه قضایی و صنعت برق استان شد.
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