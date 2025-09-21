  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

کشف ۷۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان خراسان رضوی

کشف ۷۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان خراسان رضوی

مشهد- مسئول پیگیری رمزارزهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۵۸ مرکز با توان مصرفی ۲۳۸۶ کیلووات در خراسان رضوی کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لنگری اظهار کرد: برای چهارمین مرتبه بیش از ۱۶۰۰ دستگاه ماینر غیر مجاز با حضور اعضای کارگروه استانی شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمز دارایی امحا شد.

مسئول پیگیری رمزارزهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افزود: این امحا با هدف جلوگیری از بازگشت دستگاه‌های استخراج رمزارز به بازار در دوران اوج بار شبکه برق مطابق با شیوه نامه سازمان اموال تملیکی کشور انجام گرفته است.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز پس از کشف به اداره کل اموال تملیکی ارسال می‌شود که بیش از ۱۶۰۰ دستگاه مزبور تاکنون از نقاط مختلف استان جمع آوری و منتقل شده بود.

لنگری ارزش ریالی این دستگاه‌ها را حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: میزان خسارت دریافتی از محل مصرف انرژی این تعداد کشف، حدود ۲۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مسئول پیگیری رمزارزهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: توان مصرفی دستگاه‌های استخراج رمزارز مزبور ۶ مگاوات و میزان صرفه جویی انرژی سالانه از این دستگاه‌ها حدود ۴۷ هزار و ۶۵۴ مگاوات ساعت است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۳۰۰ ماینر غیرمجاز در خراسان رضوی امحا شده است، نیز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۵۸ مرکز با توان مصرفی ۲۳۸۶ کیلووات در شهرستان‌های خراسان رضوی کشف شده است.

کد خبر 6596504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها