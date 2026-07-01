ارتش آمریکا صدها نظامی خود را در ونزوئلا مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال فرانسیس دونوان فرمانده ستاد فرماندهی جنوبی آمریکا به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بیش از ۹۰۰ نظامی آمریکایی در حال حاضر در داخل ونزوئلا حضور دارند. علاوه بر این تعداد، حدود ۸۰۰ نفر دیگر نیز در مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه کارائیب مستقر هستند.
این ژنرال آمریکایی مدعی شد که نظامیان این کشور در عملیات جستجو و نجات شرکت کرده و در بازگشایی فرودگاه سهیم بودهاند و منابع هوایی و دریایی را برای دریافت کمکهای بشردوستانه بسیج کردهاند.
طبق ادعای دونوان، ارتش آمریکا دستکم ۴ یا ۵ پهپاد از نوع ام کیو ۹ ریپر را بر فراز ونزوئلا مستقر کرده است که با همکاری یک واحد ادغام اطلاعات در میامی، توانمندیهای شناسایی مقامات ونزوئلا را برای رصد اوضاع میدانی تقویت میکنند.
دونوان از گمانهزنی درباره مدت زمان ماموریت ارتش آمریکا در ونزوئلا خودداری کرد و موضوع را به وزارت خارجه آمریکا ارجاع داد که ریاست ماموریت گستردهتر امدادرسانی آمریکا را بر عهده دارد. وی در عین حال گفت که ارتش آمریکا با نیروهای اعزامی برای حمایت از تلاشهای امدادی، برای هیچ ماموریت بلندمدتی روی زمین آماده نمیشود.
این مقام نظامی افزود: صحبت از ماندن نیست. این کاری است که ما در عملیات امدادی انجام میدهیم و وقتی کارمان تمام شود، آنجا را ترک خواهیم کرد.
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که تلاشهای آمریکا به ایجاد روابط نظامی قویتر با ونزوئلا کمک کند.
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