به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ریانووستی امروز سه شنبه تصاویری از زمین لرزه مهیب اخیر در کشور ونزوئلا را رسانه ای کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ویدئوی هوایی ثبت‌ شده توسط یک پهپاد، ابعاد گسترده ویرانی در شهر لا گوایرا در ونزوئلا را نشان می‌ دهد.

امدادگران همچنان در مناطق آسیب‌ دیده به جست‌وجوی مفقودان ادامه می‌ دهند.

این در حالیست که رئیس پارلمان ونزوئلا ساعاتی پیش، آمار کشته‌ شدگان زلزله اخیر در کشورش را یک هزار و ۷۱۹ نفر اعلام کرد.

وی همچنین گفت که در این ۲ زمین لرزه، همچنین ۵ هزار و ۳۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

العربیه پیشتر گزارش داده بود: سازمان ملل برآورد کرد که تعداد مفقودان در جریان این ۲ زلزله به بیش از ۵۰ هزار نفر می رسد.

این نهاد بین المللی روز جمعه اعلام کرد که تیم های نجات از ۱۷ کشور برای مشارکت در عملیات جستجو در ونزوئلا مستقر می شوند.

قدرت زلزله های مهیب در ونزوئلا بیش از ۷ ریشتر محاسبه شد.

همچنین گزارش شده که به دنبال وقوع این زمین لرزه ها تعداد زیادی از ساختمان های ونزوئلا به شدت تخریب شدند.