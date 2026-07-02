دولت ترامپ درخواست رهبر مخالفان ونزوئلا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد که ماریا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا پس از زلزلههای ویرانگر در این کشور از مقامات آمریکایی درخواست کرد تا بازگشت او به ونزوئلا را تسهیل کنند، اما واشنگتن درخواست او را رد کرد.
بر اساس این گزارش دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواستهای او را رد و این درخواست ها را اذیت کننده توصیف کرد.
این روزنامه گزارش داد که برخی از مقامات دولت آمریکا در مورد اینکه آیا ماچادو میتواند روابط با واشنگتن را احیا کند، ابراز تردید کردهاند.
در این گزارش آمده است: کاخ سفید در روابط خود با کاراکاس همکاری با مقامات فعلی ونزوئلا را ترجیح میداد.
این در حالی است که ماچادو برای جلب نظر ترامپ جایزه نوبل خود را نیز به او اهدا کرده بود!
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