هشدار نارنجی هواشناسی برای قم؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه استان

مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره‌کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به فعالیت سامانه جوی اثرگذار در سطح استان هشدار داده است.



وی افزود: این سامانه در پی افزایش تغییرات گرادیان افقی فشار در سطح زمین و همزمان با عبور سامانه بارشی از شمال کشور شکل گرفته و پیامدهای آن تمامی مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.



وی گفت: بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه از ظهر روز چهارشنبه دهم تیرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت این روز ادامه خواهد داشت.



کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم بیان کرد: مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده شامل وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا، وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق است که در نقاط مختلف استان احتمال بروز خواهد داشت.



همه مناطق استان تحت تأثیر سامانه قرار می‌گیرند



صبوری افزود: این شرایط جوی می‌تواند موجب کاهش میدان دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای و لغزندگی برخی محورهای مواصلاتی شود و احتمال بروز مشکلات برای افراد حساس و دارای بیماری‌های تنفسی را نیز افزایش دهد.



وی ادامه داد: در چنین شرایطی امکان سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت و ناپایدار، شکستن شاخه‌ها و درختان کهنسال و همچنین خسارت به تأسیسات حساس در اثر وزش باد، گردوخاک و رعدوبرق وجود دارد.



کارشناس هواشناسی استان قم اظهار کرد: فعالیت‌های عمرانی، سفرهای بین‌شهری و ناوگان حمل‌ونقل نیز ممکن است تحت تأثیر این شرایط جوی قرار گیرند و بخش کشاورزی نیز در معرض خسارت‌های ناشی از این سامانه خواهد بود.



وی گفت: با توجه به گستره فعالیت سامانه، همه مناطق استان قم در محدوده اثر این هشدار قرار دارند و لازم است دستگاه‌های اجرایی و امدادی آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی داشته باشند.



رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری است



صبوری افزود: شهروندان باید از ترددهای غیرضروری به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی در فضای باز خودداری کنند و هنگام عبور و مرور در جاده‌ها احتیاط لازم را مدنظر قرار دهند.



وی ادامه داد: توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده، ساختمان‌های نیمه‌کاره و سازه‌های موقت توصیه نمی‌شود و ضروری است استحکام تابلوهای تبلیغاتی، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های سبک مورد بررسی قرار گیرد.



وی تأکید کرد: باغداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی نیز لازم است اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید، گردوخاک و رعدوبرق در دستور کار قرار دهند.