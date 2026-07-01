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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

هشدار نارنجی هواشناسی برای قم؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه استان

هشدار نارنجی هواشناسی برای قم؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه استان

قم- کارشناس هواشناسی قم از صدور هشدار سطح نارنجی برای تمامی مناطق خبر داد و گفت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدیدو خیزش گردوخاک از ظهر چهارشنبه پیش بینی شده است‌.

مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره‌کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به فعالیت سامانه جوی اثرگذار در سطح استان هشدار داده است.

وی افزود: این سامانه در پی افزایش تغییرات گرادیان افقی فشار در سطح زمین و همزمان با عبور سامانه بارشی از شمال کشور شکل گرفته و پیامدهای آن تمامی مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی گفت: بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه از ظهر روز چهارشنبه دهم تیرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت این روز ادامه خواهد داشت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم بیان کرد: مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده شامل وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا، وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق است که در نقاط مختلف استان احتمال بروز خواهد داشت.

همه مناطق استان تحت تأثیر سامانه قرار می‌گیرند

صبوری افزود: این شرایط جوی می‌تواند موجب کاهش میدان دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای و لغزندگی برخی محورهای مواصلاتی شود و احتمال بروز مشکلات برای افراد حساس و دارای بیماری‌های تنفسی را نیز افزایش دهد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی امکان سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت و ناپایدار، شکستن شاخه‌ها و درختان کهنسال و همچنین خسارت به تأسیسات حساس در اثر وزش باد، گردوخاک و رعدوبرق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان قم اظهار کرد: فعالیت‌های عمرانی، سفرهای بین‌شهری و ناوگان حمل‌ونقل نیز ممکن است تحت تأثیر این شرایط جوی قرار گیرند و بخش کشاورزی نیز در معرض خسارت‌های ناشی از این سامانه خواهد بود.

وی گفت: با توجه به گستره فعالیت سامانه، همه مناطق استان قم در محدوده اثر این هشدار قرار دارند و لازم است دستگاه‌های اجرایی و امدادی آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی داشته باشند.

رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری است

صبوری افزود: شهروندان باید از ترددهای غیرضروری به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی در فضای باز خودداری کنند و هنگام عبور و مرور در جاده‌ها احتیاط لازم را مدنظر قرار دهند.

وی ادامه داد: توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده، ساختمان‌های نیمه‌کاره و سازه‌های موقت توصیه نمی‌شود و ضروری است استحکام تابلوهای تبلیغاتی، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های سبک مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: باغداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی نیز لازم است اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید، گردوخاک و رعدوبرق در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 6876049

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