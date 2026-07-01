به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه زارع بیدکی با اشاره به مصوبات و موضوعات مطرح‌شده در نشست کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: ساماندهی پسماندهای عفونی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد و در همین راستا با انعقاد قرارداد میان سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد و بخش خصوصی دستگاه بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستان شهید صدوقی یزد مستقر شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود تمامی مراکز تولیدکننده پسماندهای عفونی با همکاری این شرکت و دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز بهداشت و سازمان نظام پزشکی، در فرآیند جمع‌آوری، بی‌خطرسازی و دفن اصولی این پسماندها مشارکت کنند تا گامی مؤثر در حفظ سلامت شهروندان و صیانت از محیط زیست برداشته شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در این نشست گفت: فعالیت خط پردازش پسماند، تولید کود کمپوست، دفن اصولی و بهداشتی زباله، استفاده از کود کمپوست در فضای سبز شهری، بازیافت لاستیک‌های فرسوده و سرشاخه‌های هرس‌شده و همچنین اجرای برنامه‌های آموزش شهروندی از مهم‌ترین اقدامات این سازمان بوده است.

زارع توسعه فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ را لازمه موفقیت برنامه‌های مدیریت پسماند دانست و افزود: سامانه‌های «بازپس» و «بهروب» با هدف تسهیل جمع‌آوری پسماندهای خشک و افزایش مشارکت شهروندان راه‌اندازی شده‌اند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای نظام مدیریت پسماند ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از قدردانی کمیسیون خدمات شهری از پاکبان نمونه شهر، نیروهای خدماتی و عوامل حوزه نظافت شهری که در دهه نخست محرم، تاسوعا و عاشورای حسینی و مراسم‌های شبانه با تلاش شبانه‌روزی در حفظ پاکیزگی شهر نقش‌آفرینی کردند، خبر داد و گفت: در این نشست از صادق ملک‌شاهی به عنوان پاکبان نمونه شهر یزد نیز تجلیل شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد همچنین از بررسی برنامه‌ریزی‌های لازم برای مشارکت شهرداری یزد به عنوان شهرداری معین منطقه چهار تهران در ارائه خدمات شهری و پشتیبانی از مأموریت ملی پیش‌بینی‌شده خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای حضور مؤثر شهرداری یزد در این مأموریت انجام شده است.