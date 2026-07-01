زهرا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام مراحل زایمان در اتاق LDR انجام می‌شود و حفظ حریم خصوصی مادر و امکان حضور همراه از مشخصات بارز این اتاق‌ها است .

وی ادامه داد: رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی تابعه دانشگاه، امکان استفاده از روش‌های غیردارویی کاهش درد زایمان و روش‌های دارویی بی‌دردی زایمان مانند اپیدورال و اسپاینال و همچنین امکان استفاده از گاز استنشاقی انتونوکس در زایمان در بیمارستان‌ها از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.

رئیس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با اشاره به برگزاری کلاس‌های آمادگی برای زایمان در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و ارائه آموزش‌های لازم به مادران باردار توسط ماماها، اضافه کرد: ترس از درد زایمان و گاهی عدم اطلاع و آگاهی ناکافی در خصوص فرایند زایمان طبیعی، از دلایل گرایش مادران باردار به سزارین است.

وی گفت: اگر مادر باردار در کلاس‌های آمادگی برای زایمان در دوران بارداری شرکت کند و آموزش‌های لازم را فرابگیرد با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های غیردارویی حین زایمان و همچنین استفاده از روش‌های دارویی بی‌دردی زایمان به میزان زیادی این درد کاهش پیدا می‌کند و قابل کنترل و مدیریت است.

جوانمردی با بیان اینکه روش‌های غیردارویی شامل انجام تمرینات کششی و تکنیک‌های تن‌آرامی و تنفسی، استفاده از گرمای سطحی و سرمای سطحی، ماساژ، رایحه‌درمانی و آب‌درمانی می‌شود، افزود: روش‌های دارویی شامل اپیدورال، اسپاینال و همچنین استفاده از گاز انتونوکس به صورت استنشاقی است.

جوانمردی تصریح کرد: شرکت در کلاس‌های آمادگی برای زایمان و دریافت آموزش‌های لازم باعث افزایش آگاهی مادر و همسر و خانواده از فرایند زایمان طبیعی و نحوه مراقبت از نوزاد می‌شود که این آموزش‌ها توسط ماماها ارائه می‌شود و مادران باردار می‌توانند با اطمینان خاطر، اطلاعات معتبر و علمی را در خصوص موارد ذکر شده در این کلاس‌ها کسب کنند.

وی با بیان اینکه امکان حضور همراه و همسر در کنار مادر در این کلاس‌ها وجود دارد که ضمن کاهش نگرانی همسران، نقش حمایتی همسر از مادر باردار در دوره بارداری و زایمان و پس از آن را تقویت می‌کند، خاطرنشان کرد: کلاس‌های آمادگی برای زایمان در مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها توسط همکاران ماما برگزار می‌شود و مادران باردار با مراجعه به یکی از این مراکز می‌توانند از آموزش‌های لازم در این زمینه استفاده کنند.

رئیس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان تاکید کرد: این کلاس‌ها در مراکز بهداشتی و بیمارستان‌های دولتی رایگان و لازم به ذکر است این کلاس‌ها به صورت حضوری تشکیل می‌شود، اما در زمان بحران‌های خاص مانند زمان جنگ یا همه‌گیری بیماری‌ها ممکن است به صورت غیرحضوری و مجازی نیز برگزار شود.

ثبت ۴۵ هزار زایمان طبیعی در اصفهان

جوانمردی با اشاره به ثبت ۴۵ هزار مورد زایمان در بیمارستان‌های استان اصفهان طی سال ۱۴۰۴ گفت: ماماها نقش کلیدی و جایگاه مهمی در رسیدن به اهداف سیاست‌های جمعیتی کشور دارند و این موضوع می‌طلبد که بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به جایگاه خدمات مامایی اضافه کرد: ارائه مشاوره‌های فرزندآوری و ترغیب و تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزند، بررسی زوجین نابارور، مشاوره‌های لازم به زوجین نابارور و هدایت آن‌ها به سمت دریافت خدمات تخصصی درمان ناباروری، مشاوره با زنان و خانواده‌ها در زمینه انصراف آن‌ها از سقط جنین عمدی، خدمات مشاوره به زنان در خصوص تشخیص بیماری‌های زنان و درمان برخی از این بیماری‌ها و در صورت لزوم ارجاع به متخصصان زنان جهت دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی، از جمله خدماتی است که توسط ماماها ارائه می‌شود.

کارشناس ارشد مامایی بیان کرد: انجام مراقبت‌های پیش از بارداری، بارداری، زایمان و پس از زایمان برای مادران باردار، مراقبت‌های مرتبط با نوزاد و تغذیه نوزاد با شیر مادر و انجام خدمات مامایی در زمینه ترویج زایمان طبیعی از جمله خدمات مامایی است.

وی با بیان اینکه در متن قانون جوانی جمعیت به توانمندسازی ماماها اشاره شده است، افزود: از جمله این اقدامات، ارائه مستمر آموزش‌های تخصصی مرتبط با مامایی و سلامت مادر و نوزاد به همکاران مامای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی است و همچنین آخرین پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های علمی مرتبط با سلامت مادر و نوزاد به طور منظم در اختیار همکاران قرار می‌گیرد که هدف آن به‌روزرسانی اطلاعات علمی ماماها و عمل طبق آخرین منابع علمی موجود در دنیا و کشور است.

رئیس اداره مامایی معاونت درمان با بیان اینکه در قانون جوانی جمعیت بر استاندارد حضور یک ماما برای دو مادر در حال زایمان در بیمارستان‌ها اشاره شده است، تصریح کرد: در همین راستا سعی شده تا از طریق جذب همکاران ماما برای گذراندن دوره طرح و همچنین به‌کارگیری از طریق آزمون‌های استخدامی، در راستای دستیابی به این استاندارد اقدام شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به نقش کلیدی و حرفه‌ای ماماها در ترویج زایمان طبیعی افزود: زایمان طبیعی فرایندی طبیعی و فیزیولوژیک است که اگر به درستی مدیریت و مراقبت شود مزایا و منافع آن نسبت به سزارین برای مادر و نوزاد بیشتر است، باید در نظر داشت در مواقعی که در سیر زایمان شرایط مادر و جنین از مسیر طبیعی خود خارج شود به طوری که سبب ایجاد خطر برای مادر و جنین شود، حتماً سزارین به عنوان روش زایمان، ارجح و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه سزارین یک عمل جراحی بزرگ است که ممکن است عوارضی مانند خونریزی، عفونت و عوارض بیهوشی به دنبال داشته باشد، گفت: زایمان طبیعی علاوه بر اینکه برای مادر عوارض کمتری دارد، نوزاد پس از زایمان در آغوش مادر قرار می‌گیرد و انجام تغذیه با شیر مادر برای نوزاد از همان دقایق اولیه تولد امکان‌پذیر است که این موضوع خود سبب شکل‌گیری ارتباط عاطفی اولیه نوزاد با مادر و مزایای حاصل از آن می‌شود.