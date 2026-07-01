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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

الماس‌پور: ۷۴ درصد زایمان‌های بیمارستان بیجار به صورت طبیعی انجام شد

الماس‌پور: ۷۴ درصد زایمان‌های بیمارستان بیجار به صورت طبیعی انجام شد

بیجار- رئیس بیمارستان امام حسین (ع) بیجار گفت: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۹۲ مورد زایمان در این مرکز درمانی به ثبت رسید که بیش از ۷۴ درصد آن به صورت طبیعی انجام شده است.

معصومه الماس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۹۲ مورد زایمان در بیمارستان امام حسین (ع) بیجار انجام شده که از این تعداد، ۱۴۳ مورد زایمان طبیعی و ۴۹ مورد نیز به روش سزارین بوده است.

وی افزود: آمار ثبت شده بیانگر استقبال مطلوب مادران باردار از زایمان طبیعی و موفقیت برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و ترویجی حوزه سلامت مادران در شهرستان بیجار است.

رئیس بیمارستان امام حسین (ع) بیجار با اشاره به سیاست‌های وزارت بهداشت در راستای ترویج زایمان طبیعی، بیان کرد: کاهش سزارین‌های غیرضروری و افزایش آگاهی مادران نسبت به مزایای زایمان طبیعی از مهم‌ترین اهداف نظام سلامت است که در این مرکز درمانی با جدیت دنبال می‌شود.

الماس‌پور تصریح کرد: زایمان طبیعی در اغلب موارد ایمن‌ترین روش تولد نوزاد محسوب می‌شود و علاوه بر کاهش عوارض جراحی برای مادر، موجب بهبود روند بهبودی پس از زایمان، کاهش احتمال بروز عفونت، افزایش ارتباط عاطفی مادر و نوزاد و ارتقای شاخص‌های سلامت مادر و کودک می‌شود.

وی ادامه داد: تیم‌های تخصصی زنان و زایمان، پزشکان، ماماها و کادر درمان بیمارستان با ارائه آموزش‌های لازم در دوران بارداری و آمادگی برای زایمان، تلاش می‌کنند مادران با آگاهی بیشتر و آرامش خاطر نسبت به انتخاب زایمان طبیعی اقدام کنند.

رئیس بیمارستان امام حسین (ع) بیجار با قدردانی از تلاش پزشکان، ماماها، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی گفت: خدمات حوزه سلامت مادران و نوزادان از اولویت‌های بیمارستان است و برنامه‌های حمایتی، آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات با هدف کاهش عوارض بارداری و افزایش سلامت مادران و نوزادان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

الماس‌پور خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ زایمان طبیعی، ارتقای کیفیت مراقبت‌های بارداری و افزایش آگاهی خانواده‌ها می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت نسل آینده و ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان شهرستان داشته باشد.

کد مطلب 6876247

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