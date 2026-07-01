معصومه الماسپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۹۲ مورد زایمان در بیمارستان امام حسین (ع) بیجار انجام شده که از این تعداد، ۱۴۳ مورد زایمان طبیعی و ۴۹ مورد نیز به روش سزارین بوده است.
وی افزود: آمار ثبت شده بیانگر استقبال مطلوب مادران باردار از زایمان طبیعی و موفقیت برنامههای آموزشی، مشاورهای و ترویجی حوزه سلامت مادران در شهرستان بیجار است.
رئیس بیمارستان امام حسین (ع) بیجار با اشاره به سیاستهای وزارت بهداشت در راستای ترویج زایمان طبیعی، بیان کرد: کاهش سزارینهای غیرضروری و افزایش آگاهی مادران نسبت به مزایای زایمان طبیعی از مهمترین اهداف نظام سلامت است که در این مرکز درمانی با جدیت دنبال میشود.
الماسپور تصریح کرد: زایمان طبیعی در اغلب موارد ایمنترین روش تولد نوزاد محسوب میشود و علاوه بر کاهش عوارض جراحی برای مادر، موجب بهبود روند بهبودی پس از زایمان، کاهش احتمال بروز عفونت، افزایش ارتباط عاطفی مادر و نوزاد و ارتقای شاخصهای سلامت مادر و کودک میشود.
وی ادامه داد: تیمهای تخصصی زنان و زایمان، پزشکان، ماماها و کادر درمان بیمارستان با ارائه آموزشهای لازم در دوران بارداری و آمادگی برای زایمان، تلاش میکنند مادران با آگاهی بیشتر و آرامش خاطر نسبت به انتخاب زایمان طبیعی اقدام کنند.
رئیس بیمارستان امام حسین (ع) بیجار با قدردانی از تلاش پزشکان، ماماها، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی گفت: خدمات حوزه سلامت مادران و نوزادان از اولویتهای بیمارستان است و برنامههای حمایتی، آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات با هدف کاهش عوارض بارداری و افزایش سلامت مادران و نوزادان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
الماسپور خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ زایمان طبیعی، ارتقای کیفیت مراقبتهای بارداری و افزایش آگاهی خانوادهها میتواند نقش مؤثری در حفظ سلامت نسل آینده و ارتقای شاخصهای بهداشت و درمان شهرستان داشته باشد.
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