آغاز همکاری مشترک دولت و مجلس برای ارتقای امنیت سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشستی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با حضور معاونان وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در توسعه زیرساختهای دیجیتال، گفت: همزمان با رشد و توسعه سامانهها، باید ارتقای امنیت سایبری نیز بهصورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی با تأکید بر اینکه امنیت سایبری محدود به شرایط جنگی نیست، افزود: دفاع سایبری فرآیندی دائمی است و بهطور مستمر دنبال میشود. با توجه به گزارشهای ارائهشده درباره آسیبپذیری دستگاهها، بهویژه در حوزه بانکی، دغدغه مشترکی میان وزارت ارتباطات و اعضای کمیسیون امنیت ملی وجود دارد.
وی اعلام کرد: بر همین اساس مقرر شد کمیتهای مشترک با حضور کارشناسان وزارت ارتباطات و اعضای کمیسیون امنیت ملی تشکیل شود تا مسائل حوزه امنیت سایبری در بخشهای اجرایی و تقنینی بهصورت مرحلهای بررسی و پیگیری شود.
هاشمی با بیان اینکه جنگ سایبری همواره ادامه دارد، افزود: گزارشهای این حوزه بر پایه واقعیت تهیه و مطابق قانون به مرکز ملی فضای مجازی ارائه میشود و وزارت ارتباطات آمادگی دارد این گزارشها را برای بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی مجلس نیز در اختیار کمیسیون قرار دهد.
پایداری ارتباطات و مقابله با حملات سایبری
وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد شبکه ارتباطی کشور در دوران جنگ، گفت: پایداری ارتباطات حاصل همکاری دولت، بخش خصوصی و حاکمیت بود و با وجود آسیب دیدن بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی، مردم اختلال محسوسی در خدمات ارتباطی تجربه نکردند.
وی تأکید کرد: هیچیک از خدمات مبتنی بر شبکه ارتباطی متوقف نشد و در کنار آن، حملات گسترده سایبری برای نفوذ به زیرساختها و سامانههای کشور نیز با موفقیت دفع شد.
توسعه صنعت فضایی و همکاریهای بینالمللی
وزیر ارتباطات در ادامه صنعت فضایی را از حوزههای راهبردی کشور دانست و گفت: با وجود آسیبهایی که در جنگ رمضان به بخشی از زیرساختهای این صنعت وارد شد، برنامهریزی برای ارتقای خدمات فضایی و توسعه اقتدار کشور با محوریت وزارت ارتباطات و در تعامل با کمیسیون امنیت ملی دنبال خواهد شد.
وی همچنین از افزایش ظرفیت همکاریهای بینالمللی در حوزه امنیت سایبری خبر داد و گفت: کشورهای منطقه و دیگر کشورها برای همکاری در زمینه محصولات سختافزاری و نرمافزاری با ایران ابراز علاقه کردهاند.
حمایت مجلس از تقویت امنیت و زیرساختهای ارتباطی
در ادامه این نشست، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی؛ با قدردانی از عملکرد وزارت ارتباطات در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، امنیت ارتباطات را از اولویتهای اصلی کشور دانست و گفت: در کنار توسعه زیرساختهای ارتباطی، باید امنیت نیز با جدیت دنبال شود.
وی اعلام کرد: یکی از مهمترین تصمیمهای این نشست، تشکیل کمیتهای مشترک برای شناسایی خلأهای امنیتی و بررسی نیازهای تقنینی از طریق تهیه لایحه یا طرح بود تا زمینه ارتقای عملکرد دستگاههای مسئول فراهم شود.
عزیزی همچنین بر توسعه زیرساختهای فضایی، تقویت ارتباطات در استانهای مرزی و اجرای کامل احکام مرتبط با امنیت سایبری در برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و از آمادگی مجلس برای پشتیبانی قانونی از این حوزه خبر داد.
در این نشست، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارشی از فعالیتهای ستاد ملی مقابله با حوادث فضای مجازی و همکاری با دانشگاههای کشور در تهیه گزارشهای تخصصی امنیتی ارائه کرد.
همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری، ارتباطات مناطق مرزی و برنامههای فضایی کشور پرسشهایی مطرح کردند که وزیر ارتباطات و معاونان وی به آنها پاسخ دادند.
نظر شما