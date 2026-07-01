به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از اختصاص ۲ فروند هواپیمای بالثابت هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی از کمیته امداد و فوریتهای پزشکی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت خبر داد.
وی که رئیس کمیته امداد و فوریتهای پزشکی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت است، اظهار کرد: این هواپیماها با همکاری هوانیروز ارتش تا پایان برگزاری مراسم بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل خواهند بود.
توکلی افزود: در صورت نیاز، این هواپیماها مأموریت انتقال سریع بیماران، مصدومان، تجهیزات پزشکی، تیمهای درمانی و پشتیبانی از عملیات امدادی را در سراسر کشور بر عهده خواهند داشت.
وی این اقدام را جلوهای از همافزایی و آمادگی همهجانبه نیروهای مسلح و دستگاههای امدادی برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم دانست و تصریح کرد: تمامی ظرفیتها برای ارائه خدمات ایمن، سریع و مؤثر به زائران و عزاداران به کار گرفته شده است.
رئیس کمیته امداد و فوریتهای پزشکی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت در پایان خاطرنشان کرد: این کمیته با بهرهگیری از ظرفیتهای زمینی، هوایی و ریلی، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد تا خدمات امدادی و درمانی را با سرعت، دقت و کیفیت به شرکتکنندگان ارائه کند.
نظر شما