اعزام ۲۰۰ امدادگر سمنانی به پایتخت؛ اسکان اضطراری زائران در ۳۲ پایگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در هلال احمر سمنان از آمادگی کامل و آغاز عملیات اجرایی این جمعیت برای ارائه خدمات امدادی و اسکان اضطراری در مراسم وداع و تشییع قائد امت در شهر تهران خبر داد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای مأموریت‌های ابلاغی، اردوگاه اسکان اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان سمنان در منطقه شرق و پارک سرخه حصار تهران در حال برپایی است، اظهار کرد: در این اردوگاه ۳هزار دستگاه چادر برای اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم برپا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ادامه داد: در مرحله نخست، ۸۰ نیروی امدادی در قالب تیم‌های تخصصی اسکان اضطراری از روز سه شنبه ۹ تیرماه در محل مستقر شده و در ادامه نیز تا سقف ۲۰۰ نیروی امدادی دیگر به منظور پشتیبانی و تداوم خدمات‌رسانی به این نیروها ملحق می‌شوند.

درخشان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی استان تصریح کرد: در همین راستا در ایام مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر استان سمنان در ۳۲ مرکز عملیاتی، پایگاه امداد و نجات بین شهری تا پایان مراسم با تمام توان در کنار مردم حضور خواهند داشت و خدمات امدادی، اسکان اضطراری و پشتیبانی لازم را به عزاداران و زائران در طول مسیر و محل اسکان ارائه خواهند نمود.