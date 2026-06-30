به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس استان تهران، از حضور گسترده نیروهای عملیاتی این سازمان برای پوشش امدادی مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و فرزانه انقلاب خبر داد.

وی اعلام کرد: در این مراسم، حدود ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس تهران در کنار مردم حضور دارند و خدمات فوریت‌های پزشکی را ارائه می‌کنند. این پوشش امدادی با به‌کارگیری ۴۴۳ دستگاه آمبولانس، ۳۰۰ دستگاه موتورلانس، ۳۸ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۷ فروند بالگرد انجام می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران افزود: برای نخستین‌بار، انتقال ریلی مصدومان نیز با اختصاص یک قطار مترو، ۱۴ اتاق سرد و ۱۳ ایستگاه درمانی در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت نیاز، خدمات درمانی و انتقال بیماران با سرعت بیشتری انجام شود.

توکلی تأکید کرد: نیروهای اورژانس استان تهران تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند و با هدف خدمت‌رسانی سریع و مؤثر، در کنار مردم خواهند بود.