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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

آماده‌باش اورژانس استان تهران در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید

آماده‌باش اورژانس استان تهران در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید

رئیس سازمان اورژانس استان تهران، از حضور گسترده نیروهای عملیاتی این سازمان برای پوشش امدادی مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و فرزانه انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس استان تهران، از حضور گسترده نیروهای عملیاتی این سازمان برای پوشش امدادی مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و فرزانه انقلاب خبر داد.

وی اعلام کرد: در این مراسم، حدود ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس تهران در کنار مردم حضور دارند و خدمات فوریت‌های پزشکی را ارائه می‌کنند. این پوشش امدادی با به‌کارگیری ۴۴۳ دستگاه آمبولانس، ۳۰۰ دستگاه موتورلانس، ۳۸ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۷ فروند بالگرد انجام می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران افزود: برای نخستین‌بار، انتقال ریلی مصدومان نیز با اختصاص یک قطار مترو، ۱۴ اتاق سرد و ۱۳ ایستگاه درمانی در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت نیاز، خدمات درمانی و انتقال بیماران با سرعت بیشتری انجام شود.

توکلی تأکید کرد: نیروهای اورژانس استان تهران تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند و با هدف خدمت‌رسانی سریع و مؤثر، در کنار مردم خواهند بود.

کد مطلب 6875332
محدثه رمضانعلی

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