برنامه شهرداری تهران برای کنترل موش های شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصابر باغخانی‌پور، با اشاره به سرعت بالای زادآوری موش‌ها و افزایش جمعیت این جوندگان، اظهار کرد: در حوزه کنترل جانوران مضر شهری، چالش‌های اجتماعی و فرهنگی بیش از چالش‌های اجرایی است و به همین دلیل آموزش و فرهنگ‌سازی، به‌ویژه برای گروه‌های در معرض خطر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی اتباع و کارگران غیرایرانی درباره مسائل بهداشتی و ایمنی افزود: آموزش این گروه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌های مرتبط از جمله هانتاویروس داشته باشد.

باغخانی‌پور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور برای مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و بهداشتی تأکید کرد و گفت: در همین راستا، کارگروه مشترکی با دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل خواهد شد تا با استفاده از منابع علمی معتبر، دستورالعمل‌های پیشگیری و مقابله با هانتاویروس تدوین و برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود.

وی با اشاره به تهیه طرح جامع مبارزه با موش توسط سازمان مدیریت پسماند، خاطرنشان کرد: نقشه و اطلاعات مربوط به کلونی‌های موش در سطح شهر باید هر شش ماه یک‌بار به‌روزرسانی شود تا برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات کنترلی با دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

در ادامه عزتی، مشاور معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش جمعیت موش‌های شهری، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل، فراهم بودن بستر مناسب برای زیست این جوندگان است که در این زمینه شهروندان نیز نقش قابل توجهی دارند. وی با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی افزود: تاکنون آموزش و آگاه‌سازی کافی در زمینه پیشگیری و کنترل موش‌های شهری به شهروندان ارائه نشده و لازم است برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در این حوزه با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه کنترل جمعیت موش‌های شهری نیازمند تأمین منابع مالی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت و اعتبارات دولتی می‌تواند به اجرای مؤثرتر برنامه‌های کنترل جوندگان کمک کند.

عزتی با اشاره به سرعت بالای زادآوری موش‌ها گفت: تکثیر سریع این جوندگان، کنترل جمعیت آن‌ها را با چالش مواجه کرده و ضرورت اجرای برنامه‌های علمی، مستمر و هماهنگ برای مدیریت این تهدید بهداشتی و زیست‌محیطی را دوچندان می‌کند.

در پایان این نشست، تعیین استانداردها و میزان اثربخشی ماسک‌های مورد استفاده کارگران خدمات شهری، تدوین دستورالعمل پیشگیری و مقابله با هانتاویروس با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی برای کارکنان و شهروندان، تهیه فهرست شرکت‌های مجاز مبارزه با جوندگان و حشرات از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین تولید محتوای آموزشی شامل موشن‌گرافیک و کلیپ با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، به تصویب اعضای کارگروه رسید.