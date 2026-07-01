به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین حسینپور صبح چهارشنبه در دیدار با حجتالاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تاکید نگاهی فرصتمحور به تحولات اخیر از جمله حماسه جنگ رمضان و شهادت مظلومانه حضرت آیتالله امام خامنهای، این رویدادها را فرصتی بیبدیل برای اقتدار تبیینی دانست.
امام جمعه شهر کاکی با تشریح مدل موفق بخش کاکی در احیای الگوی محلهمحوری گفت: این اقدام علاوه بر جذب مشارکتهای مردمی و سرشکن شدن هزینهها، به رویشهای جدید کنشگری مردم انقلابی منجر شده است.
حجتالاسلام حسینپور همچنین بر راهبری مجالس از طریق تزریق محتوای گفتمانساز طرح ملی «زندگی با آیهها» و نظارت بر غنای محتوای تبلیغی تاکید کرد.
وی مطالبهگری قشر جوان را جلوهای از غیرت دینی مردم این دیار خواند و افزود: مسئولان باید با آغوش باز و سعه صدر، این مطالبهگریها را بشنوند و آن را نه یک چالش، بلکه بابی برای تعامل سازنده و غنیمتی بزرگ تلقی کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این دیدار که در دفتر امام جمعه شهر کاکی از توابع شهرستان دشتی برگزار شد، تمثال امام شهید، قاب عکسی از «کلمه الله هی العلیا» بالای سر امام راحل(ره) و یادگار معظم له، و کتیبه توسل به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به حجتالاسلام حسین پور اهدا کرد.
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