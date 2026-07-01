امام جمعه دشتستان: پیام نهضت عاشورا ایثار و روشنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری بخش بوشکان با اشاره به آموزه‌های نهضت عاشورا بر اهمیت تبیین درست پیام قیام اباعبدالله الحسین (ع) تأکید و اظهار کرد: نهضت اباعبدالله (ع) دو چهره دارد؛ خون و پیام.

وی افزود: چهره نخست این نهضت، خون، ایثار و شهادت است که در کربلا با فداکاری امام حسین (ع) و یاران باوفایش تجلی یافت، اما چهره دوم آن، پیام‌رسانی و روشنگری است که سبب شد این قیام در تاریخ زنده بماند و به الگویی ماندگار برای همه آزادگان جهان تبدیل شود.

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه نهضت و انقلاب اسلامی ایران نیز دارای همین دو بُعد اساسی است، تصریح کرد: بُعد نخست، خون و فداکاری است که با مجاهدت امام راحل، امام شهید، ایثار شهدا و مقاومت مردم شکل گرفت و بُعد دوم، پیام‌رسانی، آگاهی‌بخشی و حضور مؤثر مردم در صحنه است که موجب تداوم و استحکام انقلاب شده است.

حجت‌الاسلام مصلح تأکید کرد: حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی نیازمند توجه به هر دو عنصر مهم، یعنی فرهنگ ایثار و شهادت و جهاد تبیین و حضور آگاهانه مردم است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم، از مسئولان خواست با روحیه جهادی، همدلی و تلاش مضاعف، مسائل و مشکلات بخش بوشکان را با جدیت پیگیری کرده و در مسیر رفع مطالبات مردمی گام‌های مؤثر بردارند.

نشست شورای اداری بخش بوشکان با حضور امام جمعه دشتستان، فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد. هدف از این نشست بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات مردم بخش بوشکان بود.