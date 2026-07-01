به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده در این خصوص اظهار کرد: از ۱۲ تا ۱۶ تیر ماه با افزایش ظرفیت قطارها، امکان سفر افراد بیشتری از مردم ولایتمدار هرمزگان به تهران، مشهد و قم فراهم شده و برای بازگشت زائران نیز ظرفیت قطارهای مسیر تهران و مشهد به بندرعباس افزایش یافته است.

وی با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت قطارهای مسیر تهران گفت: ۱۲ تیرماه یک رام قطار با افزایش ظرفیت ۲۲۲ نفر، ۱۳ تیرماه دو رام قطار با افزایش ظرفیت ۲۵۷ نفر، ۱۴ تیرماه سه رام قطار با افزایش ظرفیت ۴۴۲ نفر و ۱۵ تیرماه یک رام قطار با افزایش ظرفیت ۲۴۹ نفر به مسیر تهران اضافه شده است.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان همچنین درباره افزایش ظرفیت قطارهای مسیر مشهد گفت: ۱۶ تیرماه یک رام قطار با افزایش ظرفیت ۱۶۲ نفر برای اعزام زائران این مسیر در نظر گرفته شده است.

نصیری برازنده گفت: برای رفاه حال مسافران پس از پایان مراسم نیز ظرفیت قطارهای بازگشت از تهران به بندرعباس ۱۶ تیرماه، ۲ رام قطار با افزایش ظرفیت ۲۸۰ نفر اختصاص یافته است.

وی افزود: مسیر مشهد به بندرعباس نیز ۱۹ و ۲۱ تیرماه، ۲ رام قطار با مجموع افزایش ظرفیت ۱۸۰ نفر برای بازگشت زائران پیش‌بینی شده است.