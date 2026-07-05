به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصیری برازنده صبح یکشنبه در خصوص خدمات ارائه شده به زائران برای مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: ضمن عرض تسلیت ایام ماه محرم و شهادت قائد امت، رهبر مجاهد انقلاب اسلامی و خانواده محترمشان، در راستای برنامهریزی انجام شده در استان و راهآهن جمهوری اسلامی ایران مقرر شد زائرانی که برای وداع با رهبر معظم انقلاب اعزام میشوند، در قالب گروههای برنامهریزی شده توسط نهادها و ارگانها و همچنین بخشی به صورت انفرادی اعزام شوند.
وی افزود: در همین راستا از روز یازدهم اعزام گروهها آغاز شد و پنج رام قطار رفت و پنج رام قطار برگشت پیشبینی شد. همچنین ۸۰ درصد ظرفیت قطارهای موجود در شبکه ریلی برای این موضوع در نظر گرفته شد تا زائران عزیز اعزام شوند.
مدیرکل راهآهن هرمزگان، بیان کرد: از این ظرفیت در روز یازدهم ۴۵۰ نفر به صورت گروهی و سایر افراد به صورت انفرادی اعزام شدند. همچنین در روز دوازدهم دو گروه ۲۵۰ نفره با برنامهریزی انجام شده از سوی استان اعزام شدند و خانوادههای شهدای میناب و شهدای ۱۶۸ نفره نیز اعزام شدند.
نصیری برازنده، ادامه داد: برای روز شانزدهم نیز برنامهریزی لازم انجام شده تا زائرانی که قصد سفر به قم یا مشهد را دارند اعزام شوند. قطارهای مربوطه در ساعت یک، دو ، سه و سه و پنج دقیقه حرکت خواهند کرد.
وی، خاطرنشان کرد: برنامه بازگشت زائران نیز پیشبینی شده است، به گونهای که زائران اعزامی از تهران در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر و زائران مشهد مقدس در روز ۱۹ تیر به هرمزگان بازخواهند گشت.
مدیرکل راهآهن هرمزگان، تصریح کرد: در مجموع ظرفیت اعزام و بازگشت چهار هزار نفر پیشبینی شده که شامل دو هزار نفر به صورت گروهی و دو هزار نفر به صورت انفرادی است و بلیتهای مورد نیاز برای این تعداد نیز تهیه شده است.
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