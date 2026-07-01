به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم «وداع با خورشید» اظهار کرد: با توجه به عظمت مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، استان همدان از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه به‌صورت یکپارچه در سوگ فقدان رهبر معظم و قائد امت عزادار خواهد بود.

وی تاکید کرد: تمامی اقدامات و برنامه‌ها به‌گونه‌ای تدوین شده است که آیینی درخور شأن رهبر شهید انقلاب برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به برگزاری رواق فرهنگی «کشور دوست» در میدان امام خمینی (ره)، از تنوع برنامه‌های هنری و فرهنگی در این ایام خبر داد.

وی افزود: برنامه‌هایی نظیر شعرخوانی، نی‌نوازی، نقالی، تعزیه و همچنین اجرای نمایش‌های خیابانی در قالب آیین «وداع با خورشید» در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

جوادی همچنین با اشاره به فعالیت‌های کمیته فرهنگی ستاد تشییع، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با این مراسم، غرفه‌های مختلف فرهنگی شامل بخش عرضه کتاب، بخش ویژه کودک و نوجوان، غرفه قرآنی و همچنین غرفه‌های اختصاصی مساجد و سایر دستگاه‌های فرهنگی به منظور ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های متنوع در محل برگزاری مستقر خواهند شد.