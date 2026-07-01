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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

آیین «وداع با خورشید» در همدان برگزار می‌شود

آیین «وداع با خورشید» در همدان برگزار می‌شود

همدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری مراسم آیینی «وداع با خورشید» در تاریخ ۱۷ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم «وداع با خورشید» اظهار کرد: با توجه به عظمت مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، استان همدان از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه به‌صورت یکپارچه در سوگ فقدان رهبر معظم و قائد امت عزادار خواهد بود.

وی تاکید کرد: تمامی اقدامات و برنامه‌ها به‌گونه‌ای تدوین شده است که آیینی درخور شأن رهبر شهید انقلاب برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به برگزاری رواق فرهنگی «کشور دوست» در میدان امام خمینی (ره)، از تنوع برنامه‌های هنری و فرهنگی در این ایام خبر داد.

وی افزود: برنامه‌هایی نظیر شعرخوانی، نی‌نوازی، نقالی، تعزیه و همچنین اجرای نمایش‌های خیابانی در قالب آیین «وداع با خورشید» در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

جوادی همچنین با اشاره به فعالیت‌های کمیته فرهنگی ستاد تشییع، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با این مراسم، غرفه‌های مختلف فرهنگی شامل بخش عرضه کتاب، بخش ویژه کودک و نوجوان، غرفه قرآنی و همچنین غرفه‌های اختصاصی مساجد و سایر دستگاه‌های فرهنگی به منظور ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های متنوع در محل برگزاری مستقر خواهند شد.

کد مطلب 6876537

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