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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

جعل عنوان مالک رستوران برای کلاهبرداری از دامدار در اردستان

جعل عنوان مالک رستوران برای کلاهبرداری از دامدار در اردستان

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از دستگیری عامل کلاهبرداری از یک دامدار خبر داد و گفت: متهم با معرفی خود به عنوان مالک یک رستوران، ۱۰ رأس گوسفند را تحویل گرفت و بدون پرداخت وجه متواری شد.

سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از دامداران مبنی بر کلاهبرداری از وی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های کارآگاهان نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان مالک یکی از رستوران های معروف در شهرستان، ۱۰ رأس گوسفند را از شاکی تحویل گرفته و پس از وعده پرداخت وجه در فرصتی دیگر، از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و عملیاتی، هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

بهامین با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست پیش از انجام معاملات، نسبت به احراز هویت و اعتبار طرف معامله اطمینان حاصل کنند تا از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه جلوگیری شود.

کد مطلب 6876440

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