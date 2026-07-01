۲۹ پروانه بهره برداری صنعتی در استان زنجان طی سال جاری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی مسیبی اظهار داشت: در این مدت ۱۸ واحد صنعتی با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال در استان راه اندازی شده است که زمینه اشتغال ۴۵۸ نفر را فراهم نموده است.
وی افزود: ۱۱ پروانه بهره برداری نیز ناشی از طرح توسعه واحدهای صنعتی صادر شده است که سرمایه گذاری صورت گرفته برای این واحدها بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال می باشد و زمینه ایجاد اشتغال برای ۵۳۴ نفر را فراهم کرده است.
مسیبی یادآور شد: تاکنون در استان یک هزار و ۱۸۱ پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده است که ۷۳۲ مورد ایجادی و ۴۴۹ مورد ناشی از طرح توسعه بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: با راه اندازی این واحدهای صنعتی در سطح استان زمینه اشتغال برای ۵۰ هزار و ۴۹۴ نفر فراهم شده است.
وی با اشاره به صدور جواز های تاسیس در ۳ ماهه نخست سال خاطر نشان ساخت: در این مدت ۱۷۹ جواز تاسیس در سطح استان صادر شده است که پیش بینی می گردد با ۱۳۴ هزار میلیارد ریال زمینه اشتغال برای ۳ هزار و ۱۱۳ نفر فراهم گردد.
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