خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: در شرایطی که پایداری تأمین انرژی، صیانت از زیرساختها و حفظ منابع بیننسلی بیش از گذشته اهمیت یافته است، بهینهسازی مصرف گاز به یکی از محورهای اصلی مدیریت انرژی در کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که نهتنها در کاهش هزینهها و اصلاح الگوی مصرف مؤثر است، بلکه در استمرار خدمترسانی، تقویت تابآوری شبکه و تأمین پایدار انرژی برای بخشهای مختلف نیز نقشی تعیینکننده دارد.
در همین چارچوب، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و رئیس بهینهسازی مصرف انرژی و کربن این شرکت، با تشریح راهکارهای عملی در بخش خانگی و تأسیساتی، بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ مصرف صحیح و بهرهگیری از تجهیزات پربازده تأکید کردند.
تنظیم دمای محیط و عایقکاری از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف در منازل است
علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروزه بهینهسازی مصرف گاز تنها یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت ملی است؛ بهویژه در شرایط خاص جامعه، شرایط پساجنگ و ناترازی انرژی که به دلیل هدف قرار گرفتن زیرساختهای نفت و گاز، اهمیت این موضوع دوچندان شده است.
وی افزود: گاز طبیعی سرمایهای بیننسلی محسوب میشود و هر میزان صرفهجویی در مصرف آن، امکان توسعه زیرساختها، استمرار خدمات و تأمین پایدار انرژی برای همه مشترکان را فراهم میکند. اگر هر خانواده تنها چند درصد در مصرف خود صرفهجویی کند، در سطح ملی شاهد آزادسازی میلیونها مترمکعب گاز خواهیم بود که میتواند در بخشهای مولد مورد استفاده قرار گیرد.
شیخی ادامه داد: تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد، استفاده از لباس مناسب در منزل، سرویس دورهای وسایل گازسوز، نصب درزگیر برای درها و پنجرهها، عایقکاری ساختمان و خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضاهای بلااستفاده از مهمترین اقدامات برای کاهش مصرف گاز در منازل است.
وی اضافه کرد: تنظیم دمای آبگرمکن و پکیج در فصول گرم سال نیز تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف گاز دارد.
آموزش مستمر، مؤثرترین ابزار برای اصلاح الگوی مصرف است
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: این شرکت در راستای سیاستهای شرکت ملی گاز ایران، در سالهای اخیر با اجرای طرحهای آموزشی، تولید محتوای رسانهای، اجرای پویشهای ملی، آموزش در مدارس از طریق طرح «همیار گاز» و همکاری با رسانهها، تلاش کرده است فرهنگ مصرف صحیح انرژی را در جامعه نهادینه کند.
وی تأکید کرد: اعتقاد ما این است که آموزش مستمر، مؤثرترین ابزار برای اصلاح الگوی مصرف است.
شیخی با اشاره به یکی از طرحهای ملی در این حوزه گفت: شرکت ملی گاز ایران در قالب طرحی ملی، بهینهسازی مصرف گاز مشترکان را از طریق شرکتهای کارور اجرایی میکند. به این صورت که شرکتهای کارور، بهعنوان بازوان اجرایی شرکت گاز، با مراجعه رایگان به مشترکان، ساختمانهای پرمصرف و شیوههای نادرست مصرف گاز را شناسایی کرده و برای اصلاح آنها راهکارهای کاربردی ارائه میکنند.
وی افزود: با اجرای این طرح، مشترکان با بهرهگیری از عملیات رایگان بهسازی و بهینهسازی مصرف گاز ساختمان خود، گازبهای خود را به حداقل میرسانند و در مقابل، شرکتهای کارور گواهینامه صرفهجویی را از طریق بورس دریافت میکنند.
وی درباره نقش تجهیزات کممصرف در بهینهسازی مصرف گاز نیز بیان کرد: استفاده از تجهیزات استاندارد و دارای راندمان بالا، یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی است.
شیخی گفت: تعویض بخاریها، آبگرمکنها و پکیجهای فرسوده با تجهیزات استاندارد، علاوه بر کاهش مصرف گاز، ایمنی بیشتری نیز برای خانوادهها به همراه دارد. در همین راستا، جایگزینی بخاریهای هرمتیک با بخاریهای سنتی در دستور کار شرکت گاز استان قرار دارد.
مدیریت مصرف انرژی باید به یک فرهنگ دائمی تبدیل شود
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: از همه هماستانیهای عزیز درخواست میکنم مدیریت مصرف انرژی را به یک فرهنگ دائمی ، نه صرفاً اقدامی فصلی تبدیل کنند.
وی افزود: هر مترمکعب گازی که امروز صرفهجویی میشود، به حفظ سرمایههای ملی، استمرار خدمترسانی و توسعه آینده کشور کمک خواهد کرد. با مشارکت مردم، میتوانیم زمستانی آرام، شبکهای پایدار و آیندهای مطمئنتر برای نسلهای آینده رقم بزنیم.
تنظیم دمای محیط و عایقکاری از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف در منازل است
در ادامه، یونس نجفی بناب، رئیس بهینهسازی مصرف انرژی و کربن، گفت: در فصل تابستان، مهمترین اقدام، قرار دادن پکیج در حالت تابستانه است تا دستگاه تنها برای تأمین آب گرم مصرفی فعال باشد.
وی افزود: تنظیم دمای آب گرم متناسب با نیاز واقعی خانوار، عایقکاری لولههای انتقال آب گرم، استفاده از سرشیرها و تجهیزات کاهنده مصرف آب گرم و خاموش کردن آبگرمکن یا پکیج در زمان غیبت طولانی، از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف گاز محسوب میشود.
نجفی بناب اظهار کرد: از آنجا که دمای آب ورودی شبکه در تابستان بهطور طبیعی بالاتر از زمستان است، برای رسیدن به دمای مطلوب، انرژی کمتری نیاز خواهد بود.
وی ادامه داد: به همین دلیل توصیه میشود دمای آب گرم مصرفی روی حدود ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد تنظیم شود. تنظیم دما بالاتر از این محدوده، علاوه بر افزایش مصرف گاز، موجب افزایش رسوبگذاری در مبدل حرارتی و کاهش عمر تجهیزات نیز میشود.
رئیس بهینهسازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: شرکت گاز استان طی سالهای اخیر، در ساختمانهای اداری خود پروژههای بهکارگیری انرژی خورشیدی را استقرار داده که تولید برق ۳۰ کیلوواتی اداره گاز مراغه و همچنین پروژه راهاندازی انرژی خورشیدی در انبار کالای شرکت گاز از جمله آنهاست.
وی افزود: در بخشهای خانگی نیز با توجه به اطلاعرسانیهای شرکتهای سرمایهگذار، امکان بهرهمندی از انرژی خورشیدی از طریق ادارات برق استان قابل پیگیری و اقدام است.
نجفی بناب خاطرنشان کرد: استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی در دهه اخیر در چندین مورد از ادارات گاز نصب و مورد استفاده قرار گرفته است. البته تعمیر و نگهداری در حفظ راندمان تولید سهم بسزایی خواهد داشت.
ملاک اصلی در تابستان، تنظیم صحیح دمای آب خروجی است
وی گفت: ملاک اصلی، تنظیم صحیح دمای آب خروجی است، نه صرفاً روی کمترین حالت شعله قرار دادن است.
نجفی بناب افزود: اگر شعله بیش از اندازه کاهش یابد، ممکن است دستگاه دفعات بیشتری روشن و خاموش شود که این موضوع میتواند راندمان را کاهش داده و حتی مصرف گاز را افزایش دهد. بنابراین تنظیم شعله باید توسط ترموستات و متناسب با دمای مورد نیاز انجام شود.
رئیس بهینهسازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بیان کرد: در تابستان، گرمتر بودن آب ورودی به دلیل افزایش دمای محیط باعث میشود پکیج برای رساندن دمای آب به دمای تنظیمشده، کمتر انرژی مصرف کند.
وی افزود: چون اختلاف دمای مورد نیاز کمتر است، مصرف گاز برای آب گرم مصرفی ۲۰ تا ۴۰ درصد کمتر از زمستان خواهد بود و تعداد سیکلهای کاری نیز کاهش پیدا میکند که این مسئله استهلاک تجهیزات را نیز کم میکند؛ اما بازده احتراق و راندمان ترموستات تغییر محسوسی نمیکند.
عایقکاری لولههای آب گرم، یکی از مؤثرترین روشهای کاهش اتلاف انرژی است
نجفی بناب گفت: مطابق استانداردهای طراحی تأسیسات، عایقکاری مناسب لولههای آب گرم، بهویژه در مسیرهای طولانی، یکی از مؤثرترین روشهای کاهش اتلاف انرژی است.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش تلفات حرارتی، موجب میشود آب گرم سریعتر به محل مصرف برسد، هدررفت آب کاهش یابد و دفعات روشن شدن مشعل نیز کمتر شود. در بسیاری از ساختمانها، سهم اتلاف حرارت از طریق لولهها قابل توجه است و عایقکاری مناسب میتواند این تلفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی اظهار کرد: پکیجهای جدید با راندمان بالا معمولاً بازدهی بالاتر از ۹۰ درصد دارند، در حالی که آبگرمکنهای قدیمی بازدهی در بازه ۵۵ تا ۶۵ درصد دارند.
نجفی بناب افزود: اما در تابستان، چون آب ورودی گرمتر است، هر دو دستگاه گاز کمتری مصرف میکنند؛ بنابراین اختلاف مصرف بین آنها نیز کمتر میشود. اگر فقط تابستان و فقط آب گرم مصرفی را در نظر بگیریم، مزیت اقتصادی پکیج پربازده وجود دارد، اما چندان چشمگیر نیست. بیشترین صرفه اقتصادی این پکیجها در فصل سرما و زمانی است که علاوه بر آب گرم، گرمایش محیطی نیز تأمین میشود.
رئیس بهینهسازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: این شرکت در حوزه تأمین و توزیع گاز نقش ایفا میکند و درخصوص تحلیلهای اقتصادی و بررسی جایگزینی سیستمها در سطح ملی، باید از طریق واحدهای فعال مرتبط پیگیری و اقدام صورت گیرد.
وی افزود: آنچه مسلم است، بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، التزام جامعه ایرانی در راستای حفظ منابع، ایمنی، دسترسی و پایداری بیشتر خواهد بود.
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