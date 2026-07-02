به گزارش خبرنگار مهر، علی امیریراد عصر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مراغه اظهار کرد: حفظ و تقویت اخلاق اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان نیازمند استفاده از روشهای نوین و کارآمد است و دستگاههای مسئول باید با زبان قابل فهم و نزدیک به نسل جدید با آنان ارتباط برقرار کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد زبان مشترک با نسل امروز، شرط طراحی برنامههای مؤثر در حوزه اوقات فراغت است، افزود: شناخت دقیق ویژگیها، علایق و مطالبات این نسل میتواند زمینهساز تدوین برنامههایی ماندگار، اثربخش و مورد استقبال جوانان شود.
فرماندار ویژه مراغه با اشاره به افزایش مسئولیت دستگاههای متولی در حوزه اوقات فراغت، تصریح کرد: آمارهای موجود نشان میدهد که ضرورت برنامهریزی هدفمند برای مشارکت هرچه بیشتر جوانان در فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و ورزشی بیش از گذشته احساس میشود.
امیریراد تأکید کرد: تأثیر گسترده شبکههای اجتماعی و فضای مجازی بر سبک زندگی جوانان، میزان حضور آنان در برنامههای اجتماعی و فعالیتهای مرتبط با اوقات فراغت را کاهش داده است و همین امر ضرورت ارائه برنامههای متنوع، جذاب و مبتنی بر نیازهای روز را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: برنامههای اوقات فراغت باید متناسب با سلایق و گرایشهای متفاوت نسل جدید طراحی شود و دستگاههای اجرایی با بهرهگیری از شیوههای خلاقانه زمینه جذب و مشارکت بیشتر جوانان را فراهم سازند.
فرماندار ویژه مراغه با اشاره به نقش مهم خانوادهها گفت: والدین باید با درک صحیح از علایق و دغدغههای فرزندان، ارتباطی صمیمی و مؤثر برقرار کنند تا زمینه تربیت صحیح نسلهای آینده فراهم شود.
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