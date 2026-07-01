درخشش نمایندگان ترای اتلون آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ترای اتلون قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان و امید پسران و همچنین مسابقات قهرمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور بیش از ۱۳۰ شرکت کننده از ۱۳ استان امروز چهارشنبه دهم تیر ماه با حضور محمدکاظم حججی رئیس فدراسیون سه گانه، حبیب مقصودی مدیرکل، لیلا جاویدان سرپرست معاونت امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، فرامرز رنجکش رئیس هیات سه گانه استان و برخی مسئولین ورزشی استان به میزبانی شهر تبریز در مجتمع گردشگری سد امند برگزار شد.

بر اساس این خبر نتیجه تیمی مسابقات به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

رده جوانان:

مقام اول آذربایجان شرقی

مقام دوم اصفهان

مقام سوم زنجان

رده امید:

مقام اول زنجان

مقام دوم آذربایجان شرقی

مقام سوم تهران

تیم های برتر نیروی زمینی:

مقام اول تیپ ۶۵ نیرو مخصوص

مقام دوم تیپ ۲۵ نیرو مخصوص

مقام سوم تیپ ۳۵ نیرو مخصوص

گفتنی است در حاشیه این رقابت ها جشنواره همگانی دواتلون خردسالان و نونهالان زیر ۱۰ و ۱۲ سال نیز برگزار شد.