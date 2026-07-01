سیدمحمد موسوی ، شهردار منطقه ۴ تهران در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری مهر در خصوص تمهیدات برای زائران بدرقه رهبر شهید انقلاب در این منطقه اظهار کرد: با هدف تکریم شهروندان و مسافرانی که از نقاط مختلف مبادی های ورودی و استان یزد برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به پایتخت سفر می‌کنند، ظرفیت‌های اسکان خود را به طور کامل فعال کرده است.

وی گفت: با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجتماعی، تعداد ۱۰۶ باب مدرسه و مساجد محوری به همراه ۲۱۰ پایگاه مقاومت بسیج در سطح محلات ۲۰ گانه منطقه جهت اقامت زائران به امکانات رفاهی مجهز شده‌اند. با توجه به حضور چشمگیر خانواده‌ها و خواهران در این مراسم، طرح ویژه‌ای برای بانوان تدوین شده که بر اساس آن، ۲۷ مجتمع اقامتی بزرگ با ظرفیت پذیرش ۵۱ هزار نفر به طور اختصاصی به بانوان زائر تخصیص یافته است تا استراحت و اقامت آنان در امنیت و رفاه کامل انجام گیرد. این معاونت در قالب قرارگاه‌های چهارگانه پیشواز، اسکان، وداع و تشییع خدمات خود را تا پایان مراسم به صورت مستمر ارائه می‌دهد.

سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ با تقدیر از تلاش‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی، اعلام کرد که دیگر معاونت‌های شهرداری نیز در هماهنگی کامل به سر می‌برند. در حوزه حمل و نقل و ترافیک، با هدف روان‌سازی مسیرهای منتهی به مراسم، ۱۷ کیلومتر خط اختصاصی BRT در اتوبان‌های شهیدان زین‌الدین به طول ۸ کیلومتر، بابایی به طول ۱۳۰۰ متر و صیاد شیرازی به طول ۱۲۰۰ متر با استفاده از ۲۰ هزار تجهیزات ایمنی ایجاد شده است.

وی در پایان افزود: همچنین فضاهای پارک مناسبی برای ۱۵۰۰ خودرو در پد هلیکوپتر و بوستان مسافر و نیز ایستگاه‌های پارک برای ۴۰۰ اتوبوس در شهرسنگ و دانشگاه امام حسین(ع) تعبیه شده است. برای آسایش زائران در مسیرها، معاونت خدمات شهری اقدام به نصب ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و ۵۰ دستگاه مه‌پاش سرمایشی کرده و قرارگاه رسانه‌ای منطقه در روابط عمومی با همراهی ۵۰۰ خبرنگار و عکاس داوطلب، مسئولیت ثبت و انتشار این حماسه حضور تاریخی را به همه دنیا نمایش خواهند داد.