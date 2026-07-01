به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب، شهدای والامقام وطن، فرهنگیان و دانشآموزان شهید، اظهار کرد: آموزش و پرورش شهر تهران در شرایط ویژه کشور، با اتکا به همدلی، روحیه جهادی و مسئولیتپذیری فرهنگیان، عملکردی شایسته از خود به جای گذاشت و بخش مهمی از این موفقیتها، حاصل تلاش مدیران مناطق، مدیران مدارس و معلمان در میدان عمل است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده فعالیتهای آموزشی و تربیتی در مدارس و مناطق رقم میخورد، خاطرنشان کرد: مدیران مناطق و مدارس، حلقه اصلی اتصال نظام آموزشی با مدرسه هستند و نقش آنان در ارتقای کیفیت آموزش، تحقق اهداف تربیتی و استمرار خدمترسانی، نقشی تعیینکننده و اثرگذار است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای تربیتی مکتب عاشورا، گفت: مفاهیمی همچون عزت، ایثار، آزادگی، استقامت و مسئولیتپذیری، از مهمترین مؤلفههای تربیت نسل آینده است و بایستی این آموزهها با زبانی متناسب با دانشآموزان، در برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس تبیین و نهادینه شود.
وی با تأکید بر اجرای دقیق برنامههای آموزش ابتدایی، اظهار کرد: اجرای طرح «حامی» با حفظ کرامت دانشآموزان و پرهیز از هرگونه برچسبگذاری، تسریع در ثبتنام همه دانشآموزان، توسعه مدرسه تراز، استمرار برنامه «هر هفته یک مهارت»، تقویت مدرسه تلویزیونی، توانمندسازی معلمان و بهرهگیری از تجربههای موفق آموزش و پرورش شهر تهران، از مهمترین اولویتهای سال تحصیلی آینده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از رویکرد علمی و تحولگرای آموزش و پرورش شهر تهران، خاطرنشان کرد: همافزایی میان ادارهکل، مناطق و مدارس، بهرهگیری از ظرفیت معلمان و استمرار نگاه علمی در اجرای برنامهها، زمینهساز ارتقای کیفیت آموزش و تحقق اهداف سند تحول بنیادین خواهد بود.
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