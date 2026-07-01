تشکیل ستاد تشییع امام شهید در دانشگاه امام صادق با اسکان ۸ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لطیفی، دبیر ستاد مرکزی تشیع امام شهید در دانشگاه امام صادق علیهالسلام، با تسلیت ایام شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر مصباحالهدی باقری کنی و هشت شهید دانشگاه امام صادق در سال گذشته، اظهار داشت: «از اولین روز جنگ رمضان، قرارگاه مصباحالهدی در دانشگاه تشکیل شد. این قرارگاه زیر نظر رئیس محترم دانشگاه و به منظور فعالیت و مشارکت اثرگذار جامعه دانشگاهی، اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان،
دانشآموختگان و خانوادههای آنان در حوزههای خدمات اجتماعی، پشتیبانی، امدادی، انتظامی و فعالیتهای راهبردی و تبیینی راهاندازی شده است.»
وی با اشاره به اینکه دانشگاه امام صادق(ع) از دو جهت عزادار است، افزود: «هم به خاطر شهادت قائد عظیمالشأن و هم به دلیل شهادت همکار عزیزمان شهید باقری کنی، ستاد تشییع با هماهنگی دستگاههای ذیربط و زیر نظر رئیس دانشگاه تشکیل شده است.»
لطیفی با تشریح ساختار این ستاد، خاطرنشان ساخت: «چهار کمیته اصلی فعالیت خود را آغاز کردهاند. کمیته سازماندهی و نقشآفرینی به مسئولیت برادر هادی ژیان، کمیته پشتیبانی شامل اسکان، تغذیه، ترابری و انتظامات به عهده دکتر رازینی (معاون دانشگاه)، کمیته فرهنگی و آیینی با محوریت برگزاری مراسم، فضاسازی و امور کودک و نوجوان به مسئولیت دکتر نوروزی (معاون دانشگاه) و کمیته امور رسانه و روابط عمومی نیز به مدیریت حجتالاسلام والمسلمین کیانی فعالیت میکنند که مجموعاً پانزده کارگروه تخصصی زیرمجموعه این کمیتهها از هفته قبل جلسات مستمر خود را برگزار کردهاند.»
دبیر ستاد تشییع امام شهید در دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به آمار پیشبینیشده تصریح کرد: «برآورد ما اسکان قریب به هشت هزار نفر در دانشگاه، مجتمع آموزشی امام صادق(ع) و واحد خواهران است. جامعه هدف ما در وهله اول دانشجویان، دانشآموختگان، همکاران سراسر کشور و خانوادههای محترم آنان است و اسکان به صورت جداگانه برای برادران و خواهران پیشبینی شده است.»
وی با تأکید بر اولویتهای ستاد، اظهار داشت: «نگاه اصلی ما حفظ منزلت و کرامت زائرین محترم است. امروز که ایام تشییع این بزرگواران فرارسیده، فضایی فراهم شده تا عزیزان بتوانند در قالب خدمات انتظامی، بهداشتی، درمانی، پشتیبانی و فرهنگی، یاریگر این مراسم باشند. چه کمک فکری، چه یدی و چه مالی، همه از طریق سامانههای تعیینشده سازماندهی میشوند و محوریت خدمترسانی نیز با بسیج دانشجویی و ادوار دانشگاه خواهد بود.»
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیهالسلام در پایان با اشاره به نقش پررنگ خانواده دانشگاه امام صادق(ع) در بزنگاههای تاریخی، خاطرنشان کرد: «همواره ثابت کردهایم که در خدمت انقلاب، اسلام و ایران هستیم و امیدواریم این مسیر با حضور آگاهانه، پرصلابت، دشمنشکن و امیدآفرین، تا پیروزی قاطع جبهه حق بر باطل ادامه یابد.»
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