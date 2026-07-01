افزایش نیروهای امدادرسان داوطلب در مراسم تشییع امام شهید به ۲۳۰۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در پی استقبال گسترده همکاران حوزه فوریت‌های پزشکی برای حضور داوطلبانه در مأموریت خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران، تعداد نیروهای عملیاتی از ۱٬۵۰۰ نفر به ۲٬۳۰۰ نفر افزایش یافت.

رئیس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم، با اعلام این خبر گفت: این افزایش نیرو با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، تسریع در ارائه خدمات امدادی و پوشش حداکثری شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شده است تا خدمات فوریت‌های پزشکی با بالاترین کیفیت ارائه شود.