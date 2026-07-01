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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

رئیس اورژانس استان تهران خبر داد؛

افزایش نیروهای امدادرسان داوطلب در مراسم تشییع امام شهید به ۲۳۰۰ نفر

افزایش نیروهای امدادرسان داوطلب در مراسم تشییع امام شهید به ۲۳۰۰ نفر

تهران- رئیس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید در استان تهران از افزایش نیروهای امدادرسان داوطلب در این مراسم به دو هزار و ۳۰۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در پی استقبال گسترده همکاران حوزه فوریت‌های پزشکی برای حضور داوطلبانه در مأموریت خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران، تعداد نیروهای عملیاتی از ۱٬۵۰۰ نفر به ۲٬۳۰۰ نفر افزایش یافت.

رئیس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم، با اعلام این خبر گفت: این افزایش نیرو با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، تسریع در ارائه خدمات امدادی و پوشش حداکثری شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شده است تا خدمات فوریت‌های پزشکی با بالاترین کیفیت ارائه شود.

کد مطلب 6876707

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