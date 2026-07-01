حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی در مجلس سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با استناد به آموزه‌های قرآنی، جوهره یک جامعه آرمانی را در سایه تولید علم و گسترش ایمان دانست و با تأکید بر اینکه حیات طیبه پاداش مؤمنانِ اهل عمل است، بر ضرورت بسترسازی برای رشد دانش و شکوفایی فرهنگی در تمامی ابعاد زیست انسانی تأکید کرد.

در هفتمین روز سوگواری به مناسبت سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش، مجلس عزاداری و سخنرانی با حضور مدیران و کارکنان سازمان اوقاف در محل نمازخانه این سازمان برگزار شد. در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، به تبیین مفاهیم عمیق معنویت و پیوند آن با زیست اجتماعی و سیاسی پرداخت.

حجت الاسلام خاموشی در بخش نخست سخنان خود، اهمیت ویژه زیارت امام حسین (ع)، به‌ویژه در ایام اربعین را مورد تأکید قرار داد و با استناد به روایات، زیارت ایشان را عاملی برای شفاعت در قیامت و نجات از آتش دوزخ دانست.

وی با اشاره به سختی‌های مسیر پیاده‌روی اربعین، گفت: تحمل مشقات راه، پیش‌درآمدی برای چشیدن شهد پیروزی است و هر گام در این مسیر، موجب محو سیئات و افزایش حسنات می‌گردد. وی همچنین با معرفی امام حسین (ع) به عنوان «سفینه النجاة» (کشتی نجات)، هشدار داد که تنها با عبور از مسیر ایشان می‌توان از طوفان گناهان و گمراهی نجات یافت.

یکی از محورهای اصلی این سخنرانی، تبیین مفهوم «حیات طیبه» بر اساس آیه ۱۰۴ سوره نحل بود. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تبیین این که عمل صالح ریشه در ایمان دارد، تأکید کرد: حیات طیبه، پاداشی است که خداوند هم در دنیا و هم در آخرت به مؤمنان ارزنده می‌دهد.

وی با نگاهی تحلیلی، این مفهوم را از سطح فردی به سطح اجتماعی گسترش داد و اظهار داشت: جامعه‌ای که دچار فقر، بی‌علمی و تبعیض باشد، فاقد حیات طیبه است. اما جامعه‌ای که بر پایه تولید علم، اقتصاد درون‌زا و تلاش برای فتح قله‌های دانش بنا شده باشد، به حیات طیبه دست یافته و الگوی جهان خواهد شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه انقلاب اسلامی را تلاشی مستمر و مبارزه‌ای برای دستیابی به این حیات طیبه در تمامی عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی دانست که خون شهدا، پیشران اصلی این مسیر است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های معاصر، به موضوع «جنگ شناختی» پرداخت و با هشدار نسبت به تبلیغات دشمنان برای تغییر باورهای دینی و فرهنگی، بر لزوم هوشیاری و عدم انفعال در برابر نیرنگ‌ها تأکید کرد و با اشاره به موفقیت‌های اخیر کشور، آن را نتیجه استقامت و عوامل ژئوپلیتیکی نظیر بحران‌های اقتصادی جهانی و فشار بر دشمن دانست.

حجت‌الاسلام خاموشی در در بخشی دیگر از سخنان خود به تبیین رابطه میان ایمان و اعمال صالح پرداخت و اظهار کرد: ایمان تنها یک باور قلبی نیست، بلکه باید در قالب اعمال صالح تجلی یابد تا بتواند استمرار و پایداری خود را حفظ کند.

وی با اشاره به اهمیت «علم نافع»، تأکید کرد: ایمان به انسان قدرت تشخیص مصلحت را می‌دهد؛ چنان‌که تصمیم بزرگ امام حسین (ع) برای قیام در کربلا، بر پایه تشخیص دقیق مصلحت دین و هدایت امت بود.

یکی از محورهای اصلی این سخنرانی، بازتعریف مفهوم «حیات» از دیدگاه اسلامی بود. حجت الاسلام خاموشی با نقد نگاه صرفاً علمی به حیات با بیان اینکه حیات واقعی فراتر از فرآیندهای بیولوژیک است، نمونه‌های برجسته‌ای از «حیات جاودان» را مطرح کرد: «امام حسین (ع) و شهید حاج قاسم سلیمانی، علی‌رغم شهادت فیزیکی، زنده‌ترین انسان‌ها هستند؛ چرا که نام، راه و تأثیرگذاری آن‌ها همچنان در میان ملت‌ها جریان دارد.»

حجت الاسلام خاموشی در پایان با نگاهی سیاسی-الهی به مفهوم «انتقام از طاغوت» پرداخت و تأکید کرد: انتقام واقعی، محدود به حذف فیزیکی دشمنان نیست، بلکه در استمرار پرقدرت آرمان‌های انقلاب اسلامی تا زمان ظهور حضرت حجت(عج) تجلی می‌یابد. ایشان با یادآوری امدادهای الهی در جنگ بدر، مؤمنان را به ایستادگی در مسیر حق فراخواند.

این مراسم با قرائت روضه و بازخوانی مصائب وارده بر خاندان امام حسین (ع) و شهدا به پایان رسید.