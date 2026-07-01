لزوم تقویت پوشش اینترنت در ۵ روستای ایلام برای زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام امروز در نشست کمیته ارتباطات ستاد اربعین که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: نقش این وزارتخانه در برگزاری مراسم اربعین نقشی راهبردی است و اقدامات سال گذشته رضایت‌بخش بوده است.



او با اشاره به آسیب‌های ایام جنگ رمضان اظهار داشت که تخریب صددرصدی دو مرکز مخابراتی پرظرفیت در ایلام و مهران و همچنین خسارت به سایت‌های تلفن همراه موجب قطعی اینترنت حدود ۲۷ درصد مشترکان استان شد.

به گفته او، گروه‌های فنی بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه برای ترمیم شبکه انجام گرفت.



افزایش قابل توجه تردد در دهه اول محرم



استاندار ایلام با اشاره به شرایط امسال گفت: در دهه اول محرم حدود ۵۰ درصد افزایش تردد نسبت به سال گذشته ثبت شده است و این موضوع نشان می‌دهد که اربعین پیش‌رو با حجم بالای حضور زائران همراه خواهد بود. به دلیل این پیش‌بینی، برنامه‌ریزی‌های ارتباطی باید با دقت بیشتری انجام شود تا در ایام اوج سفر، اختلالی رخ ندهد.



اجرای پروژه‌های جدید از محل اعتبارات USO



کرمی از دستور وزیر ارتباطات برای ایجاد پنج سایت ارتباطی جدید از محل اعتبارات USO در استان قدردانی کرد و گفت: دو سایت از این تعداد در مسیر مرز جدید قرار دارد و امسال این مسیر با ظرفیت محدود برای تردد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته او، توسعه زیرساخت‌های روستایی نیز باید در اولویت باشد زیرا پنج روستای پرجمعیت در مسیر زائران همچنان نیازمند تقویت پوشش اینترنتی هستند.



تردد زائران در مراسم تشییع رهبر شهید نیز لحاظ شود



استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت : علاوه بر اربعین، در این مراسم نیز بخشی از هموطنان و زائران عراقی از مرز مهران عبور خواهند کرد و لازم است این شرایط در برنامه‌ریزی‌های ارتباطی لحاظ شود.



مشکلات فیبر نوری هوایی و ضرورت پایداری شبکه



کرمی در پایان خاطرنشان کرد : استان ایلام ۳۵۰ کیلومتر مسیر فیبر نوری هوایی دارد؛ از جمله در مسیرهای آبدانان به ایلام، زرین‌آباد و ملکشاهی. این مسیرها هر ساله با قطعی‌های متعدد مواجه‌اند و با توجه به حجم تردد زائران از مرز مهران، پایداری خدمات ارتباطی در طول سال از نیازهای اصلی استان است.