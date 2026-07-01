لزوم ساخت قطعه جدید گلزار شهدا در امامزاده محمد (ع) کرج

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دانش کهن در بیست و هشتمین جلسه شورای توسعه و ترویج فرهنگ ایثارو شهادت استان البرز اولین دستور جلسه این شورا را تصمیم گیری برای توسعه و گسترش گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) واقع در منطقه حصارک کرج دانست و افزود: گلزار شهدای این امامزاده تنها گلزاری است که ۸۰ درصد شهدای استان در آن آرام گرفته اند.

وی به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان (۴۰ روزه) اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به حمله رژیم های صهیونیستی و آمریکایی کرج شهدایی را تقدیم انقلاب و کشور کرد که برای تدفین این شهدا به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع برای ایجاد این گلزار جدید مجبور شدیم حتی شهدا را در پیاده راه دفن کنیم.

وی با بیان اینکه این وضعیت در شان و منزلت شهدا و خانواده هایشان نیست، گفت: با توجه به شرایط کشور امکان شهادت نیز وجود دارد و باید هر چه سریعتر فکری برای قطعه جدید داشته باشیم تا خانواده شهدا با جواب منفی از سوی ما برای دفن عزیزانشان در این امامزاده روبرو نشوند.

البرز گلزار شهدا در شان شهدا ندارد

دانش کهن افزود: متاسفانه استان البرز گلزار شهدایی که در شان شهید و شهادت باشد ندارد و با توجه به اینکه اکنون شرایط جنگی نیست، می توان هر چه سریعتر فکری کرد تا یک قطعه در این امامزاده برای گلزار شهدا اختصاص یابد.

وی یادآور شد که در پارکینگ این امامزاده، محدوده ای برای گلزار شهدا تعیین شده که نیاز است با دستور استاندار، اداره کل اوقاف و امور خیریه اقدامات نهایی را انجام دهد.

دست و پنجه نرم کردن خانواده شهدا و ایثارگران با مشکلات فراوان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در ادامه به وضعیت خانواده شهدا و ایثارگران اشاره کرد و گفت: بیشتر خانواده شهدا و جانبازان ما زیر خط فقر هستند، زحماتی کشیده می شود ولی مشکلات زیادی دارند که این مشکلات به خاطر ضایعه ای است که آن ها به آن مبتلا شده اند.

وی افزود: باید دستگاه های مختلف بر اساس شرح وظایف در دستگاه های خود کمک هایی داشته باشند و فرایند طرح ها را طولانی نکنند تا تکریم صورت گیرد و ایثارگر بداند ارزشی در جامعه دارد.

وی تاکید کرد: یکی از کارها برای اینکه راه حضرت امام شهیدمان را ادامه دهیم خدمت به خانواده شهدا است و باید بدانیم این پست ها فرصتی برای ارایه خدمات ویژه به خانواده شهدا است که ارزش معنوی بالایی دارد.

دانش کهن گفت: به فرموده امام شهیدمان «خدمت به خانواده شهدا خدمت به نبی اکرم (ص)» است و اگر دستگیری از یک جانباز و خانواده شهید انجام شود ارزش معنوی بالایی دارد.

شاخص ایثار و شهادت به جشنواره شهید رجایی وارد شد

وی دیگر دستور جلسه شورای ترویج ایثار و شهادت رادر خصوص جشنواره شهید رجایی عنوان کردو گفت: در جشنواره شهید رجایی شاخص جدید حوزه ایثار و شهادت به تمام دستگاه ها اضافه شده که دستگاه ها باید مستندات خود را دراین حوزه به بنیاد شهید ارایه دهند و بنیاد ارزیابی های لازم را برای شرکت در جشنواره به دستگاه مربوطه ارایه می دهد.

وی دیگر دستور جلسه را در خصوص تخصیص ۲۰ درصد بودجه فرهنگی دستگاه ها به این حوزه دانست و گفت: بر اساس ماده قانونی در برنامه ششم وهفتم که متاسفانه دستگاه ها جدی نگرفتند، تخصیص ۲۰ درصد بودجه فرهنگی دستگاه ها به اقدامات حوزه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که باید به مصوبه تبدیل شود و دیوان محاسبات در ارزیابی ها آن را مدنظر قرار دهد.

گفتنی است در پایان این نشست ، رزمایش سراسری دیدار با خانواده معظم شهدا با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی استان آغاز شد که مدیران کل و نمایندگان دستگاه های اجرایی به صورت همزمان در منازل خانواده های معزز شهدا حضور یافته تا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کنند.