به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کنست رژیم صهیونیستی در قرائت مقدماتی خود، به قانون محدود کردن اذان در مساجد در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ رای داد.

در این جلسه، ۵۰ عضو کنست به این قانون ضد فلسطینی و اسلامی رای موافق و در مقابل ۳۶ عضو رای مخالف، دادند.

گفتنی است که پیش از این، تلویزیون رژیم صهیونیستی از بررسی مجدد قانون منع پخش اذان و تدوین آن به صورتی سختگیرانه‌تر در کنست خبر داده بود.

شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که در پیش‌نویس جدید قانون منع پخش اذان که به کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ارائه شده، پلیس این رژیم اجازه می‌یابد به مساجدی که اذان پخش می‌کنند یورش برده و بلندگوهای آنها را مصادره کند. همچنین دست‌کم مبلغ ۱۰ هزار شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به عنوان جریمه برای این مساجد اعمال می‌شود.