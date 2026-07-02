خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۱۱ تیر می‌توانید با شماره ۲۴۶ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ فرزاد جمشیدی

فرزاد جمشیدی این هفته در ۵۶ سالگی و بعد از سال ها تجربه و سابقه اجرا بر اثر سکته قلبی در خواب درگذشت. جمشیدی از مجریان شناخته شده ای بود که در دوره ای به واسطه دایره واژگانی بالا و لحن خاص ادبی خود معروف شد. تسلطش بر کلمات و ادبیات به ویژه در فضای معارفی باعث شد اجرای ویژه برنامه های مختلفی را بر عهده بگیرد که از جمله آن برنامه های سحرگاهی ماه رمضان بود. «ماه خدا» و «یاد خدا» نمونه هایی از این دست برنامه هاست که توسط او اجرا شد.

جمشیدی در ابتدای دهه نود درگیر یگ پرونده حاشیه ای شد که تا مدت ها مخاطب نام او را با این پرونده و جنجال های آن به یاد می آورد. او بعد از یک دوره فعالیت در صداوسیما در سال ۹۲ از این سازمان خداحافظی کرد اما در سال های اخیر به آنتن بازگشت و هر از گاهی با برخی برنامه های ادبی و معارفی روی آنتن بود. حضورش روی آنتن در سال های اخیر البته دیگر دوام نیافت و بعد از مدتی دوری از آنتن نهم تیر دار فانی را وداع گفت.

روز تشییع او بسیاری از مجریان تلویزیون از ویژگی های اخلاقی اش سخن گفتند و اینکه چطور ناجوانمردانه به دلیل حواشی پیش آمده دچار ترور شخصیت شده است.

سیاستگذاری هفته؛ رویکرد درست در اطلاع رسانی

هفته آینده قرار است کشور و به ویژه پایتخت شاهد بزرگترین تشییع ملی برای رهبر شهید انقلاب باشد. تلویزیون در شبکه های سیما سعی دارد اطلاع رسانی های مختلف را برای این بزرگترین رویداد ملی داشته باشد. از روزهای پیش این اطلاع رسانی برای مردمی که از شهرهای مختلف کشور عازم تهران هستند، آغاز شده است.

حجم عظیم حضور مردم قطعا اطلاع رسانی و رویکردهای خبری ویژه ای را می طلبد. هر چند این رویکرد چند روزی است در شبکه های سیما در حال انجام است و مکرر در مصاحبه ها عنوان می شود. بااین حال می طلبد با توجه به وسعت حضور مردمی و شرایط این روزها به ویژه فصل تابستان توصیه ها برای نحوه حضور مردم، وسائلی که می توانند و لازم است با خود داشته باشند و همه نکات لازم، در ویدئوها و موشن گرافی های مختلف بیشتر و متمرکزتر توضیح داده شود.

این رویکرد کمک می کند تا آئین بدرقه رهبر شهید انقلاب به درست ترین و منسجم ترین شکل ممکن برگزار شود و مردم با آگاهی و اطلاعات درست به مراسم بیایند.

حاشیه هفته؛ پخش گفتگو با قالیباف

این هفته یک گفتگوی ضبطی با محمدباقر قالیباف توسط شبکه خبر در حال پخش بود که یک باره و ناگهانی پخش آن متوقف و زیرنویس شد که ادامه آن چهارشنبه شب پخش می شود. توقف ناگهانی مصاحبه در قسمتی از گفتگو که شاید با نقطه پایانی مناسبی همراه نبود باعث شد بسیاری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از سانسور صداوسیما نسبت به این گفتگو گلایه کنند.

مرکز رسانه مجلس نیز در اطلاعیه ای درباره گفتگوی قالیباف با صداوسیما نوشت: «به اطلاع هم وطنان عزیز می رساند در راستای اجرای امر رهبری معظم انقلاب مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد، جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم، گفتگویی تببینی را طبق هماهنگی با سازمان صداوسیما انجام دادند که این گفتگو بیش از ۲ ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد؛ اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. این در حالی است که این گفتگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویه ها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ می کردند.»

قسمت دوم این مصاحبه شب گذشته چهارشنبه ۱۰ تیر روی آنتن شبکه خبر رفت و شاید بیشتر یک بی سلیقگی در اطلاع رسانی اولیه بود که توضیح کاملی درباره ۲ قسمتی بودن گفتگو مطرح نشد.

این مصاحبه که به موضوع پرسش‌های مرتبط با تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اختصاص داشت، به صورت ضبط‌شده از تلویزیون پخش شد.

فوکوس هفته؛ حاج نریمان پناهی

تاکنون پنج قسمت از سریال «کلاغ» به کارگردانی محمدحسین مهدویان در شبکه نمایش خانگی عرضه شده است.

سریالی که به ماجرای کمیته مشترک ضد خرابکاری و ساواک می پردازد.

در سکانسی از قسمت اخیر سریال حاج نریمان پناهی مداح و ذاکر اهل بیت در حال مداحی است و خانواده مجلس عزای امام حسین (ع) را به پا کرده اند. ‌

این سکانس مورد توجه صفحات خبری فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قرار گرفت و خیلی ها از حضور این مداح در عرصه بازیگری نوشتند.

این بخش از قصه دیالوگی هم درباره عزاداری های امام حسین و روضه خوانی در قبل از انقلاب دارد تا نگرانی ساواک را از این مراسم سوگواری نشان دهد.

هادی حجازی فر یکی از اعضای کمیته مشترک در منزل مادرش از یک مداح انتقاد می کند و می گوید: مامان مگر نگفتم این روضه خوان را عوض کنین یکی دیگر بیاورید. او فقط روضه نمی خواند کلی حرف دیگر هم می زند.

مادر هم روی حضور مداح تاکید دارد که وصیت شوهرش است و اینکه روضه فقط گریه کردن نیست.

انتخاب یک مداح شناخته شده با توجه به تاثیر همین چند دقیقه اتفاقی بود که نظرها را به خود جلب کرد و حضور حاج نریمان مورد توجه واقع شد.