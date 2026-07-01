واکنش حماس به تصویب قانون ممنوعیت پخش اذان از سوی اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) چهارشنبه در واکنش به تصویب پیش نویس ممنوعیت پخش صدای اذان در اراضی اشغالی در کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تصویب پیش نویس قانون ممنوعیت و محدودسازی پخش اذان در مساجد قدس و سرزمینهای اشغالی توسط کنست صهیونیستی در قرائت مقدماتی، تجاوزی آشکار به آزادی عبادت و تنشآفرینی جدیدی در چارچوب جنگ مذهبی است که اشغالگران علیه ملت و مقدسات ما به راه انداختهاند. این اقدام، نقض صریح معاهدات و موازین بینالمللی است که آزادی انجام مناسک دینی و حفاظت از عبادتگاهها را تضمین میکنند.
این جنبش بیان کرد: اصرار دشمن جنایتکار صهیونیستی بر تصویب قوانین نژادپرستانه که هر آنچه هویت عربی و اسلامی دارد را هدف قرار میدهد، نشاندهنده عمق افراطگرایی حاکم بر سیاستهای این رژیم است. این امر تأکیدی بر تداوم طرحهای «یهودیسازی» با هدف محو هویت عربی و اسلامی ملت ما، هدف قرار دادن مسجدالاقصی و سایر مقدسات اسلامی، و تلاش برای تحمیل واقعیتهای پوشالی است که آزادی عبادت، آبادانی مساجد و حضور در آنها را هدف گرفته و چالشی آشکار برای احساسات مسلمانان در سراسر جهان محسوب میشود.
مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه خود آورده است: ما تأکید میکنیم که اذان به عنوان شعاری جاودانه در اسلام و بخشی جداییناپذیر از هویت فلسطین و قدس باقی خواهد ماند. قوانین اشغالگران و اقدامات سرکوبگرانه آنها هرگز نخواهد توانست صدای مساجد را خاموش یا جلوههای دینی و تمدنی آن را محو کند. همانطور که سیاستهای یهودیسازی در تغییر هویت این سرزمین یا تحریف تاریخ آن پیروز نخواهد شد، رژیم فاشیست اشغالگر نیز از این سیاستها و تصمیمات چیزی جز شکست و ناامیدی بیشتر درو نخواهد کرد.
حماس در پایان بیان کرد: ما از تودههای ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی، و نهادهای مذهبی و حقوقی میخواهیم تا با اتحاد در تلاشها، تحرکات خود را برای دفاع از مسجدالاقصی و سایر مقدسات اسلامی گسترش دهند. همچنین بر ضرورت حمایت از پایداری مردم قدس، پشتیبانی از حضور و ایستادگی در الاقصی، مقابله با تمامی تلاشهای اشغالگران برای آسیب زدن به آزادی عبادت و رسواسازی سیاستهای نژادپرستانه و تجاوزات مستمر آنها در تمامی محافل بینالمللی تأکید میکنیم.
نظر شما