اعدام جاسوس اسرائیلی و عامل ترور فرمانده القسام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «شهاب» فلسطین، این نهاد تأکید کرد: دستگاه‌های امنیتی مقاومت، پس از طی تمامی مراحل و اقدامات انقلابی، حکم اعدام جاسوس (م. م) را به اجرا گذاشتند.

براساس گزارش دستگاه امنیتی مقاومت فلسطین، «این فرد به جرم همکاری با دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و مشارکت در چندین کشتار که منجر به شهادت شمار زیادی از مردم فلسطین در جریان جنگ نسل‌کشی در نوار غزه شد، محکوم شده بود.»

این نهاد امنیتی افزود: فرد محکوم شده همچنین در چندین عملیات ترور علیه فرماندهان گروه‌های مقاومت نقش داشت که آخرین مورد آن، ترور شهید «عزالدین الحداد» (ابوصهیب)، فرمانده ستاد عملیات گردان‌های القسام؛ شاخه نظامی جنبش حماس بود.

دستگاه امنیتی مقاومت فلسطین با هشدار به جاسوسان رژیم صهیونیستی تأکید کرد: این سرنوشت محتوم تمامی جاسوسان و مزدوران همکاری است که با نقشه‌های رژیم اشغالگر برای ضربه زدن به پایداری و وحدت ملت ما همراهی می‌کنند.

این نهاد امنیتی همچنین از تمامی کسانی که راه را گم کرده و سرنوشت خود را به اشغالگران گره زده‌اند، خواست تا پیش از آنکه دیر شود، به صفوف فلسطینی ها بازگردند و خود را تسلیم دستگاه‌های امنیتی مقاومت کنند.

دستگاه امنیتی مقاومت فلسطین در پایان تأکید کرد: این مزدورانِ خارج شده از صف ملی، تنها نماینده خود هستند و اقدامات آنان با عرف و سنت‌های اصیل خانواده‌ها و قبایل فلسطینی مغایرت دارد؛ قبایلی که همواره نقشی ملی و تاریخی در حفظ وحدت داخلی و مقابله با توطئه‌های دشمن و ایادی آن داشته اند.