مقاومت اسلامی عراق: سلاح مقاومت قابل معامله نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که مردم عراق ثابت کرده‌اند همچنان به خط مقاومت پایبند خواهند ماند و راه خود را در مقابله با استکبار جهانی ادامه می‌دهند.

در این بیانیه آمده است: از سرزمین اماکن مقدس اعلام می‌کنیم که در مسیر مقاومت ثابت‌قدم و به آن متعهد هستیم.

مقاومت اسلامی عراق همچنین تأکید کرد: دشمنان بدانند که نیروهای محور حق همچون پیکری واحد عمل می‌کنند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: سلاح ما هرگز گزینه‌ای برای چانه زنی نبوده و با همین سلاح برای شکستن قید و بندهای سلطه گری و مهار مستکبران به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

مقاومت اسلامی عراق در پایان اعلام کرد: برای توسعه توانمندی‌های نظامی و امنیتی و تقویت سطح آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمن تلاش خواهیم کرد.