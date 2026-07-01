به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی از آغاز طرح خرید حمایتی مرغ در لرستان خبر داد و اظهار داشت: این طرح از تاریخ دوم تیرماه باهدف حمایت از مرغداران، تداوم تولید و تکمیل ذخایر استراتژیک استان توسط شرکت پشتیبانی دام و طیور در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح قیمت مرغ زنده ۲۴۷ هزار تومان و قیمت مرغ منجمد ۳۶۹ هزار تومان تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: ما موظف هستیم ۳۰ درصد از ظرفیت هر مرغدار را که شامل خرید مرغ‌های سایز (وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم) است را خریداری کنیم.

صیادی با تأکید بر اهمیت ثبات در بازار، بیان کرد: اجرای این طرح گامی بسیار مثبت برای حمایت از تولیدکنندگان است، چرا که رویکرد اصلی ما حفظ تعادل قیمتی در بازار تمامی کالاهای اساسی است.

وی تصریح کرد: تعهد استان لرستان در این طرح هزار و ۵۰۰ تن است که بیشترین میزان تعهد برای این استان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به آمارهای تولید استان، گفت: در تیرماه تا به امروز یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده و تعهد ماهانه ما چهار میلیون قطعه است که در ماه خرداد نیز با سه میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه، نیاز استان کاملاً تأمین شده است.

صیادی با اشاره به فعالیت ۶۵۰ واحد مرغداری در سطح استان، ادامه داد: لرستان با تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن، نیاز سالانه خود را که بین ۵۶ تا ۶۰ هزار تن است، به‌خوبی تأمین کرده و مازاد تولید نیز به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر استان در حوزه دام و طیور با مشکل خاصی روبرو نیست و هدف از این خرید حمایتی، ایجاد تعادل قیمتی در بازار کالاهای اساسی است.