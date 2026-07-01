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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در گرمسار؛ متهم دستگیر شد

کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در گرمسار؛ متهم دستگیر شد

گرمسار- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در گرمسار خبر داد و گفت: یک متهم در این راستا دستگیر و به تعزیرات معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی شامگاه چهارشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی در گفتگو با خبرنگاران از کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی در گرمسار خبر داد و افزود: این اقدام در راستای برخورد با اخلال گران نظام اقتصادی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان گرمسار در راستای برخورد با احتکار کالاهای اساسی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان سمنان توضیح داد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی انباری شدند که در آن مقادیر زیادی کالاهای اساسی به صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود.

حسینی ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی از این انبار بازرسی کردند که در نتیجه آن، مقادیر قابل توجهی روغن مایع و جامد خوراکی به همراه ۶ تن برنج که خارج از ضوابط قانونی نگهداری می‌شد، کشف و توقیف شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده را ۸۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6876996

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