کشف ۲۲ تن کالای اساسی احتکارشده در قم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف مقادیر قابل توجهی کالای اساسی احتکارشده در یکی از انبارهای استان قم خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای مقابله با اخلال در نظام اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به شناسایی یک انبار محل نگهداری کالاهای احتکارشده شدند.
وی افزود: این اقدام در پی رصدهای اطلاعاتی و اشراف عملیاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و پس از حصول اطمینان از فعالیت غیرقانونی صورتگرفته، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: مأموران پس از شناسایی محل مورد نظر و انجام هماهنگیهای لازم، روز ۳۰ خرداد از انبار مذکور بازرسی کردند.
وی بیان کرد: در جریان این بازرسی، حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی که خارج از چرخه توزیع نگهداری میشد، کشف و ضبط شد.
۲۲ تن کالای اساسی در انبار احتکار شده بود
سرهنگ نصیری با اشاره به نتایج این عملیات گفت: بررسیهای انجامشده نشان داد در این انبار ۲۲ تن کالای اساسی احتکار شده نگهداری میشده است.
وی افزود: کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشفشده را حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: اقدامات پلیسی و بررسیهای تکمیلی در این پرونده با دقت انجام شد و در نهایت یک نفر در ارتباط با این موضوع شناسایی شد.
وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شد.
پلیس با اخلالگران اقتصادی برخورد میکند
نصیری با تأکید بر تداوم برخورد با جرایم اقتصادی اظهار کرد: پلیس با هرگونه اقدام در زمینه احتکار کالا، اخلال در روند تأمین و توزیع مایحتاج عمومی و تضییع حقوق شهروندان برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
وی افزود: مقابله با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی و برخورد با افرادی که با احتکار کالا موجب آسیب به بازار و حقوق مصرفکنندگان میشوند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.
قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف یک انبار محل نگهداری کالاهای اساسی احتکارشده در این استان خبر داد و گفت: در این عملیات ۲۲ تن کالای اساسی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف مقادیر قابل توجهی کالای اساسی احتکارشده در یکی از انبارهای استان قم خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای مقابله با اخلال در نظام اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به شناسایی یک انبار محل نگهداری کالاهای احتکارشده شدند.
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