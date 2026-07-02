به گزارش خبرنگار مهر، بعضی خبرها تنها یک تیتر نیستند؛ لحظهای هستند که زمان را برای یک ملت متوقف میکنند.
خبر شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب نیز برای ایرانیان چنین لحظهای بود؛ لحظهای که سکوت، اندوه و بهت، جای هیاهوی روزمره را گرفت.
روزها است که ایران در سوگ رهبر خود نشسته و بیش از صد شب است که مردم با سلیقه های مختلف از پیر و جوان در خیابانها حضور دارند؛ سوگی که برای بسیاری، تنها فقدان یک رهبر نیست، بلکه پایان فصلی مهم از تاریخ کشور و آغاز فصل جدیدی با رهبری آیت الله خامنهای جوان است.
آنچه از این روزها در حافظه جمعی باقی خواهد ماند، نه فقط خبر یک درگذشت، بلکه تصویری از لحظهای است که تاریخ، برای چند لحظه، در سکوت ایستاد.
تهران آماده میزبانی از زائران
تهران همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، وارد مرحلهای از آمادهباش کامل شده است.
طی روزهای گذشته، دستگاههای مختلف اجرایی، خدماتی، امدادی، درمانی، حملونقل و انتظامی با برگزاری نشستهای هماهنگی و اجرای برنامههای مشترک، تلاش کردهاند شرایط لازم برای مدیریت جمعیت و ارائه خدمات به شرکتکنندگان در این مراسمها را فراهم کنند.
بر اساس اطلاعیههای منتشرشده از سوی نهادهای مسئول، مجموعهای از اقدامات در حوزه حملونقل عمومی، خدمات شهری، امداد و نجات، بهداشت، درمان، مدیریت ترافیک و رفاه عمومی در دستور کار قرار گرفته است.
هدف از این برنامهریزی، تسهیل تردد شهروندان، حفظ نظم، کاهش ازدحام و آمادگی برای پاسخگویی به شرایط احتمالی عنوان شده است.
شهرداری پای کار مردم
شهرداری تهران اعلام کرده است که تمامی مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه در آمادهباش قرار دارند. نیروهای خدمات شهری عملیات پاکسازی، شستوشوی معابر، آمادهسازی مسیرهای اصلی، نصب تجهیزات مورد نیاز، جانمایی مخازن پسماند، سرویسهای بهداشتی سیار و تأمین امکانات رفاهی را انجام دادهاند.
همچنین گروههای خدمات شهری بهصورت شبانهروزی در نقاط مختلف مستقر خواهند بود تا در صورت نیاز، خدمات لازم را ارائه کنند.
حمل و نقل رایگان برای راحتی تردد
در حوزه حملونقل عمومی، شرکت بهرهبرداری مترو تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی برنامه ویژهای را برای افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران اجرا کردهاند. افزایش تعداد قطارها، کاهش فاصله حرکت قطارها، فعالیت طولانیتر خطوط، استفاده از ناوگان ذخیره و استقرار نیروهای راهنما در ایستگاههای پرتردد از جمله این اقدامات است.
همچنین ناوگان اتوبوسرانی نیز با اختصاص خطوط ویژه و افزایش تعداد اتوبوسها، وظیفه انتقال شهروندان را در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم بر عهده خواهد داشت و تمام خدمات حمل و نقل عمومی به صورت رایگان ارایه خواهد شد.
مسئولان حملونقل شهری از شهروندان خواستهاند حتیالامکان از خودروهای شخصی استفاده نکنند و برای کاهش ترافیک و سهولت تردد، حملونقل عمومی را در اولویت قرار دهند. این موضوع علاوه بر کاهش بار ترافیکی، امکان دسترسی سریعتر خودروهای امدادی و خدماتی را نیز فراهم میکند.
دستگاههای امدادی پای کار مردم
در بخش امداد و نجات، جمعیت هلالاحمر با استقرار گسترده نیروهای عملیاتی، امدادگران، داوطلبان، تیمهای واکنش سریع، آمبولانسها و خودروهای نجات، آمادگی خود را برای ارائه خدمات اعلام کرده است. ایستگاههای امدادی در مسیرهای اصلی و محلهای تجمع مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز، خدمات اولیه درمانی و امدادی در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
اورژانس استان تهران نیز همزمان با مراسم، ظرفیت عملیاتی خود را افزایش داده است. آمبولانسها، اتوبوسآمبولانسها، موتورلانسها و تیمهای فوریتهای پزشکی در نقاط مختلف شهر مستقر خواهند بود و بیمارستانهای منتخب نیز در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند تا در صورت نیاز، خدمات درمانی تخصصی ارائه شود.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران نیز با استقرار خودروهای عملیاتی، تجهیزات اطفای حریق و نیروهای تخصصی در مسیرهای تعیینشده، آماده مقابله با هرگونه حادثه احتمالی است. علاوه بر این، تیمهای ارزیابی ایمنی پیش از آغاز مراسم، محلهای تجمع و مسیرهای اصلی را بررسی کردهاند.
تمهیدات پلیس راهور برای تردد زائران
پلیس راهور تهران بزرگ نیز با اجرای طرح ویژه مدیریت ترافیک، محدودیتها و مسیرهای جایگزین را اعلام کرده است. استقرار مأموران در تقاطعهای اصلی، هدایت خودروها به پارکینگهای تعیینشده و اطلاعرسانی لحظهای درباره وضعیت تردد، بخشی از برنامههای پیشبینیشده برای روانسازی عبور و مرور است.
در بخش خدمات رفاهی، ایستگاههای توزیع آب آشامیدنی، سایهبانها، تجهیزات خنککننده و هزاران مه پاش، محلهای استراحت موقت و سرویسهای بهداشتی در نقاط مختلف پیشبینی شده است. همچنین نیروهای داوطلب برای راهنمایی شهروندان، کمک به سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانوادههای دارای کودک در محلهای پرتردد حضور خواهند داشت.
رعایت چند نکته ساده میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت افراد داشته باشد؛ از جمله استفاده از کفش و لباس مناسب، همراه داشتن آب آشامیدنی، پرهیز از حضور طولانیمدت در گرمای شدید، مراقبت از کودکان و سالمندان، توجه به توصیههای نیروهای امدادی و انتظامی و استفاده از مسیرهای اعلامشده.
برنامهریزیهای انجامشده نشان میدهد دستگاههای مختلف تلاش کردهاند با هماهنگی میانبخشی، خدمات مورد نیاز شرکتکنندگان را در حوزههای مختلف فراهم کنند. با این حال، مسئولان تأکید دارند که موفقیت این برنامهها تا حد زیادی به همکاری شهروندان، رعایت توصیههای ایمنی و پیگیری اطلاعیههای رسمی بستگی دارد.
در مجموع، مجموعه اقدامات پیشبینیشده در حوزه حملونقل، امداد و نجات، خدمات شهری، درمان، مدیریت ترافیک و رفاه عمومی با هدف مدیریت هرچه بهتر مراسم و کاهش مشکلات احتمالی انجام شده است.
و اینک، در سوگِ سکانداری که تاریخ برای وداع با او ایستاد، تهران با تمام وجود آمادهی بدرقه عاشقانه ملت شده است.
از دل شبهای بیخوابِ مدیریت شهری تا تپش قلب امدادگران هلالاحمر، همه و همه دستبهدست هم دادهاند تا این وداعِ اندوهبار، اما ماندگار، بیدغدغه و آرام رقم بخورد.
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