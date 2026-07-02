بسیج امکانات در محورهای مواصلاتی همدان برای میزبانی از زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی ظهر پنج شنبه در بازدیدهای میدانی از مراکز خدمات بینراه با اشاره به موقعیت استراتژیک استان به عنوان شاهراه ارتباطی غرب کشور و استان معین برای تردد زائران به مقصد قم و تهران، اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور پرشور زائران عراقی و هموطنان استانهای غربی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ارتقای سطح آمادگی زیرساختهای مواصلاتی و هماهنگی میانبخشی در اولویت مدیریت استان قرار دارد.
وی افزود: در بازدیدهای میدانی صورتگرفته، وضعیت امکانات عمومی، ظرفیت اسکان موقت، فضای پارکینگها و آمادگی موکبها با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و در همین راستا برخی چالشهای عملیاتی بهویژه در حوزه تامین منابع آب شناسایی و دستورات لازم برای رفع فوری آنها صادر شد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان با تاکید بر اینکه موفقیت در این ماموریت نیازمند حضور میدانی و نظارت مستمر مدیران است، خاطرنشان کرد: این بازدیدها بخشی از فرآیند پایش عملیاتی است و روند خدمترسانی در تمامی محورهای مواصلاتی تا پایان مراسم تشییع و بازگشت آرام زائران، بهصورت شبانهروزی و با جدیت کامل رصد خواهد شد تا زائران و عزاداران بدون هیچگونه دغدغهای مسیر خود را طی کنند.
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