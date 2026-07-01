مهاجرانی: با تمام ظرفیت در کنار مردم برای برگزاری مراسم تشییع هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه چهارمین شب محفل عاشورایی «خیمه هنر» که در محوطه تئاترشهر در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران درباره مراسم وداع، بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهارداشت: دولت با تمام ظرفیت پای کار است. این مراسم یک مراسم مردمی است و میزبان اصلی آن خود مردم هستند.
وی گفت: طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه در تهران و شهرهای قم و مشهد شاهد برگزاری مراسم در شهرهایی که طبق برنامه اعلام شده، خواهیم بود.
مهاجرانی افزود: یقین دارم با توجه به علاقه مردم و ارتباط عاطفی عمیقی که میان امام شهید و مردم وجود دارد، این مراسم با شکوه بسیار برگزار خواهد شد.
سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین به دلیل علاقهمندی بسیار زیاد مردم کشورهای خارجی، درخواستهای متعددی وجود دارد و به همین جهت، توافقاتی برای انجام مراسم و بدرقه پیکر مطهر در عراق نیز صورت گرفته است.
قدردانی از برگزارکنندگان «خیمه هنر»
مهاجرانی درباره حضور خود در «خیمه هنر» گفت: امروز وظیفه خود دانستم که در این برنامه حضور پیدا کنم و در کنار مردم باشم تا از همه کسانی که برای برگزاری این برنامه مشارکت داشتند، قدردانی کنم.
وی افزود: از دیرباز، هنر با موضوعات معنایی ارتباط خوبی داشته است؛ برگزاری تعزیههایی که از قدیم در خیابانها، کوچهها، مساجد و تکایا برگزار میشد، گواهی بر این ادعاست. «خیمه هنر» نیز نمونهای از رویکردهایی است که در آن هنر در خدمت معنا قرار میگیرد.
سخنگوی دولت ضمن قدردانی از دستاندرکاران این رویداد اظهار کرد: خدا قوت میگویم به همه دستاندرکاران، چون این کار دشواری بوده و طبیعتاً این نوع موضوعات باید در جان انسانها بنشیند. از میزان استقبال و حضور مردم میتوان متوجه شد که افراد روزی معنوی خود را از اینجا برداشت میکنند. به خصوص با تدبیر خوبی که انجام شده و فرصت حضور برای استانهای مختلف فراهم شده است، این کار حتماً اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
مهاجرانی گفت: طبیعتاً هر کسی متناسب با ذائقه هنری خود هم ابراز ارادت میکند و هم با مخاطبان خو صحبت میکند. این رویداد تبدیل به تلاقی هنر شده است؛ کارهای تبلیغاتی صرف معمولاً بعد از مدتی نقش خود را از دست میدهند اما وقتی یک کار چندین سال مداوم برگزار میشود، نشاندهنده این است که آن کار ویترینی نیست بلکه یک کار ارزشی و معنایی است که در جان مردم نهادینه شده است.
نظر شما