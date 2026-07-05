از سوگ خوانی برنده جایزه باربد تا پرده خوانی «خروج مختار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، هفتمین شب از برگزاری ویژه برنامه «خیمه هنر» شامگاه شنبه سیزدهم تیرماه با حضور تعدادی از هنرمندان سینما و تئاتر، معاون امورهنری وزیر ارشاد، شهردار منطقه ۱۱ تهران و جمعی از مدیران فرهنگی میزبان شهروندان تهرانی با اجرای چند برنامه موسیقایی و نمایشی در محوطه مجموعه تئاتر شهر بود.

بخش موسیقی این شب با اجرای سنج و دمام‌نوازی گروه «آوای ساحل» آغاز شد. این در حالی بود که پس از این برنامه گروه سرود «نغمه سپیدار» با اجرای قطعاتی در وصف قیام عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت روی صحنه رفت و سپس گروه «سلام» از افغانستان با اجرای قوالی، بخشی از سنت موسیقایی این کشور در سوگ اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.

در ادامه، محمود صالحی، خواننده برگزیده جایزه باربد و جشنواره موسیقی جوان، با اجرای سوگ‌خوانی به صحنه آمد و با اجرای قطعاتی متناسب با حال و هوای محرم، بخش دیگری از برنامه را به خود اختصاص داد.

اجرای میثم ابراهیمی خواننده موسیقی پاپ با یک قطعه ملی-میهنی نیز از دیگر بخش‌های شاخص این شب بود؛ اجرایی که با تنظیم قطعات حماسی، رنگ و بویی متفاوت به برنامه بخشید و ظرفیت موسیقی پاپ را در اجرای آثار سوگواری به نمایش گذاشت.

در بخش پایانی برنامه نیز اجرای ارکستر سازهای بادی بود که با استقبال حاضران همراه شد و پایان‌بخش بخش موسیقایی هفتمین شب «خیمه هنر» بود.

در کنار اجراهای موسیقایی، مجلس پرده‌خوانی «خروج مختار» با اجرای مرشد رسول میرزاعلی، مجلس تعزیه «وهب نصرانی» به سرپرستی احمد عزیزی و شعرخوانی یحیی کاشانی نیز برگزار شد و مخاطبان حاضر در محوطه تئاتر شهر را با روایت‌هایی از حماسه عاشورا همراه کرد.

رویداد «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هفتم تا شانزدهم تیر، هر روز از ساعت ۱۸:۴۵ در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و با گردهم آوردن پرده‌خوانی، تعزیه، شعر، موسیقی و هنرهای تجسمی، روایت‌های عاشورایی را در قلب پایتخت پیش روی علاقه‌مندان قرار می‌دهد.