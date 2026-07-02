به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، چهارمین شب ویژه‌برنامه «خیمه هنر» چهارشنبه ۱۰ تیر با حضور گروه‌های موسیقایی، خوانندگان، راویان، شاعران و هنرمندان آئینی برگزار شد.

شب چهارم «خیمه هنر» از همان دقایق نخست، رنگ و بوی موسیقایی به خود گرفت و پیش از آنکه نخستین روایت عاشورایی آغاز شود، صدای سنج و دمام گروه «آوای ساحل» فضای فرهنگی تئاتر شهر را دربر گرفت و ریتم‌های حماسی جنوب ایران، مخاطبان را به دل آئین‌های دیرینه محرم برد.

پس از آن، گروه سرود «ثامن» با اجرای قطعات مذهبی، حال و هوای مراسم را ادامه داد.

در ادامه، روایت «سوید بن عمرو» با اجرای مهدی دریایی، شعرخوانی محمود حبیبی کسبی و عمار موحد و دیگر بخش‌های آئینی، فضای برنامه را از روایت به تأمل و از شعر به سوگ پیوند زد.

پس از اذان مغرب نیز مصطفی راغب خواننده موسیقی پاپ و محمد گلریز خواننده پیشکسوت موسیقی ایران به اجرای قطعاتی در سوگ شهادت حضرت سید الشهدا (ع) پرداختند.

در کنار اجراهای موسیقایی، نمایش «باید برخاست» از تولیدات مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، مجلس تعزیه «عبدالله عفیف» و نقل «خطبه حضرت زینب (س)» نیز هر یک از زاویه‌ای دیگر، روایتگر پیام عاشورا بودند و پیوند هنرهای نمایشی با موسیقی آئینی را کامل کردند.

اما پایان چهارمین شب، بار دیگر به موسیقی سپرده شد. ارکستر سازهای بادی با اجرایی متفاوت، آخرین بخش برنامه را رقم زد.

حسین مسافر آستانه کارگردان و بازیگر تئاتر، مریم معترف کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر، فریده سپاه منصور بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، هوشنگ توکلی بازیگر پیشکسوت سینما تئاتر و تلویزیون، امیر دژاکام مدرس و کارگردان تئاتر، محسن حسینی بازیگر و کارگردان تئاتر، محمد مسلمی بازیگر تئاتر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی، رائد فرید زاده رئیس سازمان سینمایی کشور، محمد حمیدی‌مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، علیرضا گیلوری مدیر عامل خانه تئاتر، آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید نیلی معاون فرهنگی هنری ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، جعفر واحدی مدیر موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، توحید معصومی معاون اداره کل هنرهای نمایشی، کورش سلیمانی بازیگر و رئیس مجموعه تئاتر شهر، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی کشور، سید سعید سرابی مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید جمشیدی مدیرکل دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی، احمد حسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی پور مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی دیگر از مدیران نیز مهمانان ویژه روز چهارم «خیمه هنر» بودند.

دومین دوره از محفل عاشورایی «خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی دفتر موسیقی وزارت ارشاد، اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، دفتر توسعه آموزش های هنری وزارت ارشاد، بنیاد امام رضا (ع)، انجمن هنرهای نمایشی ایران، انجمن موسیقی ایران، شهرداری منطقه ۱۱ تهران، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، موزه هنرهای معاصر تهران و مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.