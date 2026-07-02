به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز گلزار سرپرست گروه موسیقی آذربایجان با اشاره به اجرای این گروه در برنامه «خیمه هنر» گفت: در این اجرا برای نخستین‌بار تلفیقی از ساز بالابان و نوحه‌خوانی با اشعاری در وصف اهل بیت (ع) به‌ویژه حضرت رقیه (س) روی صحنه رفت. اجرایی که بر پایه موسیقی عاشیقی و میراث کهن آذربایجان شکل گرفته است.

سرپرست گروه موسیقی آذربایجان درباره رپرتوار این گروه نیز اظهار کرد: گروه ما متشکل از چهار نفر است که شامل ۲ نوازنده ساز بالابان، یک آوازخوان و یک شاعر اهل بیت است. در این اجرا سبک جدیدی از موسیقی آذربایجان را ارائه کردیم که تلفیقی از ساز بالابان و آوازخوانی در قالب نوحه است. اشعاری هم که در این برنامه اجرا شد در وصف اهل بیت‌ (ع)، به‌ویژه حضرت رقیه (س) سروده شده و متناسب با فضای معنوی و سوگوارانه «خیمه هنر» انتخاب شده است.

وی درباره نسبت موسیقی نواحی و مقامی آذربایجان با موسیقی مذهبی گفت: موسیقی ما، موسیقی قدیمی و عاشیقی است که از گذشته در فرهنگ مردم این منطقه وجود داشته و به‌صورت سینه‌به‌سینه از نسل‌های پیشین به نسل‌های بعد منتقل شده است. ما نیز تلاش کرده‌ایم این میراث ارزشمند را حفظ کرده و به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

این هنرمند در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط موسیقی عاشیقی با موسیقی سوگواری بیان کرد: در ادبیات و اشعار ما از این نوع موسیقی الهام گرفته شده و این پیوند نسل به نسل منتقل شده است. به همین دلیل موسیقی عاشیقی همواره جایگاه خود را در آئین‌ها و مناسبت‌های مذهبی حفظ کرده است.

گلزار درباره استقبال نسل جوان از موسیقی عاشیقی نیز گفت: خوشبختانه جوانان امروز توجه و علاقه زیادی به موسیقی عاشیقی دارند و خدا را شاکریم که این موسیقی اصیل همچنان در میان نسل جدید منطقه ما مورد استقبال قرار گرفته است.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این گروه اظهار کرد: ان‌شاءالله حدود سه هفته دیگر نیز اجرایی در کشور ترکیه خواهیم داشت و در آن برنامه نیز موسیقی عاشیقی آذربایجان را برای مخاطبان اجرا خواهیم کرد.