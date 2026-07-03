به گزارش خبرنگار مهر، «علی رها» خواننده موسیقی پاپ که مدتی است برنامه ریزیها را برای آغاز فصل جدید فعالیت هایش انجام داده و طی روزهای گذشته نیز در پروژه عاشورایی «خیمه هنر» حضور پیدا کرده است درباره تجربه فعالیت در چنین رویدادهایی گفت: فضای این رویداد نسبت به دیگر اجراها حال و هوایی متفاوت و معنویتری دارد و امیدوارم این شبهای هنری و عاشورایی همواره تداوم داشته باشد تا هنرمندان بتوانند زیر سایه حضرت امام حسین (ع) به اجرای برنامه بپردازند.
وی ادامه داد: حس بسیار خوبی از حضور در این برنامه داشتم. امیدوارم این شبها همیشه برقرار باشد و همه ما زیر سایه آقا امام حسین (ع) به هنر و اجرا بپردازیم. به هرترتیب این اجرا با اجراهای دیگر تفاوت دارد. هر اجرا حال و هوای خاص خودش را دارد و امیدوارم در این شبهای عزیز هر کسی آرزویی دارد، به آرزویش برسد.
این خواننده درباره معیار انتخاب دستگاههای موسیقی و اشعار اجرای خود بیان کرد: معیار اصلی من این بود که مردم عزیزمان این آثار را بشنوند و احساس خوبی پیدا کنند. جالب است بدانید پس از اجرا، یکی از بانوان حاضر نزد من آمد و در حالی که اشک میریخت، گفت من عاشق امامان هستم، عاشق پیغمبر هستم و اجرای شما من را به یاد امامان، نجف و آن حال و هوای معنوی انداخت. نیت من نیز دقیقاً همین بود و خوشحالم که توانستم با اجرایم چنین حسی را به مخاطب منتقل کنم.
رها درباره قطعاتی که در این برنامه اجرا کرد، گفت: سه اثر «ایران»، «آرزوی کربلا» و «مناجات» را اجرا کردم. «مناجات» نیز اثری است که به گفتگوی انسان با خدا میپردازد و متناسب با فضای معنوی این شبها انتخاب شده بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش هنرمندان در مسئولیتهای اجتماعی اظهار کرد: مگر میشود هنر و فرهنگ در این موضوع مؤثر نباشد؟ هنر و فرهنگ در این زمینه و چنین رویدادهایی بسیار اثرگذار هستند و این موضوع کاملاً روشن و بدیهی است.
این هنرمند درباره برنامههای آینده خود نیز گفت: در طول امسال روی تولید آثار جدید کار خواهیم کرد؛ شعر، آهنگ و تنظیم قطعات را آماده میکنیم تا برای سال آینده در قالب آثار تازه منتشر و اجرا شوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مسیر فعالیت هنری خود اظهار کرد: در این چند سالی که مشغول خوانندگی هستم، یک ویژگی وجود دارد که نمیتوانم آن را تغییر بدهم و آن صدای من است. صدایم همین است و خوشبختانه مردم همواره به من لطف داشتهاند، از اجراها استقبال کردهاند و احساس خوبی به من منتقل کردهاند. به همین دلیل نیز با همین مسیر به فعالیت خود ادامه میدهم.
این خواننده درباره آغاز فعالیت هنری خود گفت: متولد فروردین سال ۱۳۶۵ هستم و از ۱۵ سالگی وارد عرصه آواز اصیل ایرانی شدم. فعالیت خود را با حضور در کلاسهای آواز ایرانی آغاز کردم و حدود شش سال به فراگیری ردیفهای آوازی موسیقی ایرانی پرداختم. پس از آن بهتدریج به سمت ساخت آثار و آهنگسازی حرکت کردم.
رها در پایان با اشاره به نخستین اثر رسمی خود عنوان کرد: اولین کاری که منتشر کردم، قطعهای با عنوان «الهی» بود که آهنگ آن را خودم ساختم و در دستگاه همایون اجرا شد. تنظیم این اثر را علی رهبری بر عهده داشت؛ هنرمندی که امروز با نام «پازلبند» شناخته میشود. در واقع فعالیت حرفهای من در عرصه خوانندگی با همین اثر آغاز شد. این اثر در سال ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸ منتشر شد و از همان زمان بهطور جدی وارد عرصه خوانندگی شدم. البته من آموزشهای آواز ایرانی را نزد سروش راد فرا گرفتم. وی از هنرمندان مکتب اصفهان است و من نیز شیوه آواز اصیل ایرانی را بر پایه همین مکتب آموختم.
نظر شما