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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶

صد و بیست و دومین شب ایستادگی مردم زهک در میدان‌

صد و بیست و دومین شب ایستادگی مردم زهک در میدان‌

زهک - با گذشت ۱۲۲ شب از شهادت قائد امت مردم شهرستان زهک همچنان در خیابان‌ها حضور دارند.

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کد مطلب 6877068

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