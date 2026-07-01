https://mehrnews.com/x3ctgm ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6877068 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ صد و بیست و دومین شب ایستادگی مردم زهک در میدان زهک - با گذشت ۱۲۲ شب از شهادت قائد امت مردم شهرستان زهک همچنان در خیابانها حضور دارند. دریافت 20 MB کد مطلب 6877068 کپی شد مطالب مرتبط ضرورت حضور و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید احداث نیروگاه خورشیدی در ۳۰۹ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان دانسفهان در یکصد و بیستوسومین شب؛ روایتی ماندگار از اجتماع مردم بزرگترین برنامه تجهیز و استانداردسازی مدارس سیستان و بلوچستان دانش بومی کشاورزان بلوچ؛ الگویی جامع که باید ثبت و احیا شود برچسبها شهرستان زهک تجمع مردمی رهبر شهید
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